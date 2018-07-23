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понедельник, 23 июля 2018 12:05

Исследователи опровергли миф о кофе

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Исследователи опровергли миф о кофе
Ученые не обнаружили изменений в интенсивности аппетита при употреблении кофеина. Фото: www.welldone.org.ua

Американские ученые опровергли распространенное мнение о эффект похудения от употребления кофе.

В исследовании приняли участие 50 здоровых людей в возрасте от 18 до 50 лет, - пишут Новини 24.

Все они посещали исследовательскую лабораторию каждую неделю в течение месяца. Каждый раз одна группа пила напиток, эквивалентный 120 мл кофе (содержит 1 г кофеина), вторая группа - 240 мл (3 г кофеина), третья получала плацебо. Сами участники не знали, что именно пьют.

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Через 30 минут им предлагали завтрак в виде шведского стола, и участники могли съесть все, что они захотят. Добровольцы должны были записывать все, что они употребляли, а также данные об аппетите.

Исследование показало, что люди, которые выпивали меньшую дозу кофе, ели на 70 калорий меньше, чем те, кто выпивал больше кофе. Однако ученые не обнаружили эту тенденцию в течение всего дня. Все потому, что участники компенсировали сокращение употребления на завтрак более сытным обедом и ужином в тот день.

К тому же ученые не обнаружили изменений в интенсивности аппетита при употреблении кофеина.

Поэтому вывод ученых относительно эффекта напитка таков: кофе не поможет похудеть, поскольку этот эффект кратковременный - он не сохраняется в течение дня.

Многие из нас не представляют и дня без кофе. Этот напиток имеет большое количество полезных свойств - от повышения концентрации и заряда энергией до защиты от сердечно-сосудистых заболеваний.

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Дата
23
июля

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