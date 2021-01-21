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четверг, 21 января 2021 14:47

Исследование показали, что украинцы - одна из самых несчастных наций

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Исследование показали, что украинцы - одна из самых несчастных наций
Опрос показал, что индекс счастья в нашей стране в 2020 году составил 14%. Фото: pixabay

В рейтинге индекса счастья Украина оказалась среди 5 самых несчастных стран в мире.

Мы посередине между Ираком и Арменией, сообщили в результатах международного исследования Gallup International.

В Украине, в частности, вопрос счастья среди населения изучал Киевский международный институт социологии - КМИС - совместно с фондом "Демократические инициативы". Опрос показал, что индекс счастья в нашей стране 2020 года составил 14%. Это почти в 3 раза меньше так называемого мирового индекса счастья - 40%.

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По сравнению с прошлым годом индекс счастья в Украине снизился более чем вдвое - 2019-го этот показатель составлял 33%. Но показатель остается выше, чем 2018 года, когда он был 8%.

54% опрошенных людей в мире ответили, что считают себя счастливыми. 14% заявили, что они несчастны.

Исследование проводили в 40 странах. Украина занимает 5-е место среди наиболее несчастных стран и территорий мира. Менее довольны своей жизнью в Армении, Гонконге, Гане и Северной Македонии. Впереди Украины - Ирак, Россия и Чехия.

Опрос проводился в начале декабря 2020 года среди взрослого населения Украины, кроме временно оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,5%. Всего было опрошено 38 709 человек во всем мире.

Организация Объединенных Наций ежегодно определяет индекс счастья для каждой страны. Изучают внутренний валовой продукт на душу населения, уровень социальной поддержки, ожидаемую продолжительность жизни, уровень свободы, доверия и насколько страна близка к идеальной. Россия в этом рейтинге опережает Украину по уровню свободы и приближением к идеальному государству. Россияне считают, что они свободны.

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