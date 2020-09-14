Интим и хорошая еда: Папа Римский рассказал о "божественных" удовольствиях

Папа Римский Франциск считает интим и хорошую еду "божественными" удовольствиями. Об этом он рассказал в интервью итальянскому писателю Карлу Петрини, который собрал яркие высказывания понтифика для книги TerraFutura.

"Удовольствие происходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, оно просто божественное. Удовольствие от еды и наслаждение от секса приходят от Бога", - цитирует Франциска New York Post.

Понтифик убежден, что удовольствие от еды улучшает здоровье человека, а интим делает любовь ярче и гарантирует сохранность человеческого рода.

Папа Римский Франциск во время встречи с верующими в Ватикане 9 сентября публично снял маску и заявил, что коронавирус "будет побежден божьей любовью".