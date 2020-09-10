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четверг, 10 сентября 2020 02:46

Папа Римский снял маску перед толпой и рассказал, кому выгоден Covid-19

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Папа Римский снял маску перед толпой и рассказал, кому выгоден Covid-19
Папа Римский Франциск подошел к людям без маски. Фото: radiokp.ru

Папа Римский Франциск во время встречи с верующими в Ватикане 9 сентября публично снял маску и заявил, что коронавирус "будет побежден божьей любовью".

83-летний церковник неоднократно прикоснулся к людям, которые пришли на Генеральную аудиенцию в двор Сан-Дамасо, передает Daily Mail.

Понтифик снял маску, когда вышел из машины. Он улыбался и разговаривал с людьми, пожимал руки и касался лба прихожан, которые тянулись к нему через заграждение.

"Христианский ответ на пандемию и последующий социально-экономический кризис основан на любви", – сказал Франциск на проповеди.

Он заявил, что избавиться от Covid-19 можно, "если мы все вместе будем стремиться к общему благу".

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Папа также указал на "возникновение партийных интересов", поскольку некоторые пытаются эгоистично воспользоваться кризисом.

"Например, есть те, кто хочет найти для себя возможные решения, как разработка вакцин, а затем их продавать другим. Некоторые используют ситуацию для разжигания разногласий, для создания экономических или политических преимуществ, для начала или усиления конфликта", – сказал он.

"Вирус, который не признает преград, границ, культурных или политических различий, должен столкнуться с любовью без преград, границ или различий", – отметил Франциск.

Он сравнил тех, кто не помогал нуждающимся во время глобальной пандемии, с "приверженцами Понтия Пилата" (римский чиновник, приказавший распять Иисуса), которые "просто умывают от этого руки".

"Здоровье – это не только личное благо, но и общественное благо. Здоровое общество – это то общество, которое заботится о здоровье каждого", – заявил церковник.

У посетителей проверяли температуру, когда они входили в Ватикан, часть из 500 зрителей были в масках. Публика сидела на местах, устроенных так, чтобы обеспечить социальное дистанцирование. Однако, люди нарушили его, когда прибыл Франциск.

У почетного патриарха ПЦУ Филарета, инфицированного коронавирусом, развилось воспаление легких. О госпитализации Филарета стало известно 4 сентября.

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