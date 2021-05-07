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суббота, 08 мая 2021 03:01

Именинники 8 мая: у кого сегодня День Ангела и как назвать ребенка.

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Именинники 8 мая: у кого сегодня День Ангела и как назвать ребенка.
Сегодня День Ангела празднуют: Станислав, Василий, Марк, Сергей и Ника. Фото: pixabay.com

8 мая День Ангела празднуют Василий, Марк, Сергей, Ника. Кроме этого сегодня чтят память Святого Станислава епископа.

"Также его называют Щепановский. Он является краковским епископом, один из влиятельных церковных деятелей Польши, убит собственноручно польским королем Болеславом II Смелым. Святой Станислав считается покровителем Польши", - рассказал Gazeta.ua отец Лаврентий Ян Жезицький.

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Значение имен

Имя Василий возникло в Греции как форма имени Басилейос, которое через несколько веков превратилось в Василиос. С греческого имя Василий переводится как "царский", "королевский" или "царь". Имя Василий имеет множество аналогов в других христианских странах: Басиио (Испания), Бэзил (Англия), Ремни (Финляндия). Существует женский вариант имени Василий: Василиса, переводятся как "царица" или "царственная".

Имя Марк. По первой версии имя Марк происходит от греческого имени Маркос, которое имеет латинские корни и произошло в свою очередь от латинского слова "Marcus", что означает "молоток". По второй версии имя Марк берет начало от имени бога покровителя, который впоследствии стал богом войны - Марса. Подтверждением этому является римское Маркус.

Имя Сергей достигает корней в латынь и фамилия Сергиус, которая была распространена в Древнем Риме. Этот когномен происходит от рода патрициев - Сергиев, легендарными предками которых были выходцы из разрушенной греками Трои. На современную украинскую эту фамилию переводят как "благородное происхождение".

Имя Ника это - женское имя греческого происхождения. В античной мифологии Ника - богиня победы. Имя Ника употребляют и как вполне самостоятельную, и как сокращенную форму от Доминика, Вероника, Моника.

Имя Станислав - это украинское и общеславянского мужское имя, означающее стать славным или стань знаменитым. Также существует женская форма имени - Станислава.

8 мая в мире отмечают Дни памяти и примирения, посвященным погибшим во Второй мировой войне. Верующие сегодня чтят память апостола и евангелиста Марка.

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