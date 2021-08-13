Художник представил первую выставку в 81 год

Фото: предоставлено Лукьяном Мацюком

Художник 81-летний Лукьян Мацюк демонстрирует свои картины на первой персональной выставке. Его работы представлены в атриуме торгово-развлекательного центра Dream Town в Киеве.

Лукьян Мацюк родом из села Борщивка Тернопольской области. Рисовать начал в детстве.

"Маленьким не всегда имел краски, а все равно рисовать хотелось. Во время службы в армии отводил душу, ведь выдавали бумагу и акварельные краски, чтобы оформлять различные агитационные материалы. Затем работал художником в колхозе. В основном рисовал плакаты с лозунгами, а когда появлялось свободное время писал картины для себя - пейзажи и портреты. Люблю изображать горы, леса, реки и озера в разное время года. Наша природа безупречная", - рассказал Лукьян Герасимович корреспонденту Gazeta.ua

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Большинство картин художник дарит родным и друзьям. Его работы есть во многих странах - от Польши до Австралии.

"Не могу не рисовать. Каждый день должен что-то создавать. Сейчас пишу картину "Украинская ночь". Если полотно размером 100 на 70 сантиметров, то работаю над ним две недели. Но из-за возраста не могу без конца сидеть за мольбертом. Время от времени приходится вставать, походить, размяться", - поделился Лукьян Герасимович.

Первую выставку посвятил памяти покойной жены Ирины Викторовны, с которой прожил в браке 60 лет.

"Ярина была красивой и талантливой. Прекрасно вышивала. Последние 10 лет она болела. В тот период я ​​был в отчаянии, картины не писал. После ее смерти младшая дочь забрала меня к себе в Киев. Тогда внук попросил написать портрет его жены, а зять подарил мольберт. Вот я и снова взялся за кисточку. Родные знают, что я всю жизнь мечтал, чтобы мои картины увидели тысячи людей. Счастлив, что моя мечта осуществилась".

Выставку картин Лукьяна Мацюка проводят в рамках проекта "Ділися усмішкою" от Lay's и фонда "Життєлюб". Организаторы собирают и воплощают в жизнь мечты пожилых людей со всей Украины.

Выставка картин Лукьяна Мацюка продлится до 21 августа на третьем этаже торгово-развлекательного центра Dream Town.