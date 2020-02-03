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понедельник, 03 февраля 2020 01:31

Художница продала в Instagram "голых" картин на $1 млн
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Софи Теа начала создавать "голые" картины в 2016 году
Фото: Instagram
Софи Теа начала создавать "голые" картины в 2016 году
Софи Теа начала создавать "голые" картины в 2016 году
Софи Теа популяризировала свое творчество, позируя лично в экстравагантном образе

Instagram-художница Софи Теа продает в сети картины с голыми телами. По ее словам, превратить хобби в успешный бизнес ей помог первый прыжок.

Самая популярная работа художницы - "Сиськи в глиттере". На полотне - соски груди мерцают. Сюжет стал таким популярным, что Теа заработала на нем более $1 млн. Дорогие картины за 6400 фунтов стерлингов Софи предлагает приобрести в рассрочку.

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"Сегодня не обязательно быть представленным в галереях, чтобы быть популярным, - говорит Теа. - Мир искусства меняется, становится менее элитарным с использованием социальных медиа. Теперь оригинальное искусство открывается тем, кто до этого не подвергался ему".

Автор: Instagram
  Софи Теа популяризировала свое творчество, позируя лично в экстравагантном образе
Софи Теа популяризировала свое творчество, позируя лично в экстравагантном образе

Софи получила много отказов от галерей, поэтому в один день решила показать свое творчество в Instagram. На ее прорыв подобным художникам понадобились бы годы.

Они поражают Западный мир собственным стилем, социальным подтекстом и глубиной работ - новое поколение молодых украинских художников. Роман Минин - современный украинский художник-монументалист, график, фотограф, автор объектов и инсталляций.

Metro
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