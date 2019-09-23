"Хорошая фоторыбалка вышла": сеть в восторге от встречи хищной птицы с дроном

В сети показали фото хищной птицы, которая подлетела на очень маленькое расстояние к квадрокоптеру.
Снимки опубликовал детский врач Евгений Комаровский в Facebook.
Дрон сделал фотографии, как сокол с интересом разглядывал летательный аппарат. Квадрокоптер летал в это время над живописными пейзажами в Черкасской области.
"На данный момент основное предположение - сокол сапсан. Не верится, поскольку редкая птица. Есть еще версия, что это сокол чеглок", - написал Комаровский.
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Фотографии с беспилотников от 25 фотографов признали лучшими на ежегодном конкурсе SkyPixel. Всего участвовали тысячи фотографов.
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