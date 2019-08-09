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пятница, 09 августа 2019 23:28

Хищные пушистики: показали милые фото диких котят
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Фото: bigpicture.ru

Мать их многие мечтают пока маленькие, но боятся даже приблизиться когда вырастают. Речь о детенышей хищных кошек - пумы, львы, тигры, ягуары и гепарды. Эти животные вызывают восторг и умиление.

Их нужно беречь и способствовать их размножению. Ведь ученые установили, что три четверти всех крупных хищников на планете сегодня переживают уменьшение количества своих популяций.

Эти выводы опубликовали в журнале Science.

Сегодняшняя популяция этих животных почти вдвое меньше их прежнее количество. Все из-за уничтожения естественных местообитаний хищников, уменьшение количества животных, которыми они питаются. Не малую роль сыграло и охота на них людьми.

"Мы теряем крупных хищников в масштабах всего мира", - говорит Уильям Риппл, автор опубликованного исследования, профессор из Государственного университета штата Орегон.

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По уровню ответственности в воспитании потомства медведи занимают одно из первых мест. Опережают их только приматы. Однако касается это только самок - отец-медведь участия в воспитании потомства не берет.

Медведицы очень заботливыми мамочками. Какой бы ни была голодной, добыча хищница отдаст своим детенышам. В течение первого года жизни медвежат выхаживает их. Следующие несколько лет учит детей всем, что понадобится для выживания. Как охотиться, плавать, лазать по деревьям, переходить реки, взбираться на скалы - все это медвежата перенимают от матери.

bigpicture.ru
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