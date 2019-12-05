Харизматичный корги захватил интернет: забавные фото

Харизматичный корги Эрико заполонил Instagram. Его хозяйка из Японии выбирает интересные локации и атрибуты. В частности, мини-версии Эрико, которые плывут за ним.

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"Кто не любит фотографировать жизнь любимцев? Особенно, если они чрезвычайно фотогеничны. А кто может быть более фотогеничным, чем корги? Они смешно выглядят, их попки в форме персиков, и они ведут себя истерически. Это точно материал для Insragram", - пишут boredpanda.com.

Фото: instagram.com/ericobear

7-летнюю белку Джилл спасли в 2012 году от урагана Исаак, прошедшего в штате Луизиана, США. Животное имеет свою страницу в Instagram под ником This Girl Is A Squirrel. На нее подписано более 700 тыс. пользователей.