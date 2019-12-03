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вторник, 03 декабря 2019 22:45

Сеть растрогала белка, которая не может спать без любимой игрушки
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В октябре Джилл отпраздновала 7-й день рождения. Фото: Instagram
В октябре Джилл отпраздновала 7-й день рождения. Фото: Instagram
В октябре Джилл отпраздновала 7-й день рождения. Фото: Instagram
В октябре Джилл отпраздновала 7-й день рождения. Фото: Instagram
В октябре Джилл отпраздновала 7-й день рождения. Фото: Instagram

7-летнюю белку Джилл спасли в 2012 году от урагана Исаак, прошедшего в штате Луизиана, США. Животное имеет свою страницу в Instagram под ником This Girl Is A Squirrel. На нее подписано более 700 тыс. пользователей.

Джилл заинтересовала людей своей любовью к позированию. Также пользователи удивляются тому, что белка имеет собственного игрушечного мишку. С ним она ложится спать.

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"Вегетарианка, эксперт по паркуру, единственный страх которого - вакуум. Любит каждую салфетку Starbucks, на которую наталкивается", - указано в подписи страницы Джилл.

Владельцы белки спасли ее после того, как она выпала из своего гнезда во время поднятия тайфуна. С тех пор животное живет в доме, иногда одевает милые костюмчики для фото, любит сладости, путешествует с хозяевами.

Полтавские правоохранители создали детский комикс о жизни полицейской служебной собаки. 2-летняя овчарка Гера живет в городе Миргород Полтавской области и служит в полиции.

Bored panda
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Дата
03
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