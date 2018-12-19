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среда, 19 декабря 2018 16:41

Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
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Фотографы показали необычные снимки Нового года.

На них видно, как молодежь развлекается с алкоголем, без него и устраивает пьяные вечеринки. Снимками поделился ресурс birdinflight.com

"Новый год весьма скучный праздник, предсказуем. Традиционно все квасят и дуют. Молодежь устраивает оргии, офисные работники ходят в баню с шефом", - говорит один из фотографов.

Что снимают фотографы в Новый год. Фото: birdinflight.com
Что снимают фотографы в Новый год. Фото: birdinflight.com
Что снимают фотографы в Новый год. Фото: birdinflight.com
Что снимают фотографы в Новый год. Фото: birdinflight.com
Что снимают фотографы в Новый год. Фото: birdinflight.com

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Накануне праздника подводят итоги уходящего года, строят планы на будущее. За это время надо: 1. Избавиться от старых вещей. 2. Отдать долги. 3. Поблагодарить тем, кто помог. 4. Купить подарки. 5. Простить обиды и самому попросить прощение. 6. Встетиться с теми, кого давно не видели. 7. Попробовать что-то новое. 8. Отпустить прошлое. 9. Провести свой идеальный день. 10. Составить список дел на следующий год и подвести итоги уходящего.

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19
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