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понедельник, 16 декабря 2019 02:24

Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
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22-летний французский фотохудожник Жюльен Табе создает фотографии, которые ломают голову.

Своими фотоработами поделился с boredpanda.com.

22-летний французский фотохудожник Жюльен Табе создает фотографии, которые ломают голову.
Фото: instagram.com/julien.tabet
22-летний французский фотохудожник Жюльен Табе создает фотографии, которые ломают голову.
22-летний французский фотохудожник Жюльен Табе создает фотографии, которые ломают голову.
22-летний французский фотохудожник Жюльен Табе создает фотографии, которые ломают голову.
22-летний французский фотохудожник Жюльен Табе создает фотографии, которые ломают голову.

"Я люблю смотреть на животных другим взглядом с использованием поэзии и воображения. Ежедневно ставлю под сомнение законы физики, чтобы создать другой мир, не похожий на наш. Мне нравится в животных невиновность и анонимность. Я хочу верить, что они действительно могут вести себя так, как я представляю", - рассказывает Жюльен Табе.

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Каждой работой уделяет несколько часов, чтобы сделать их максимально реалистичными и детализированными. Работает в одной цветовой гамме, так как считает, что именно они представляют фантастическое и бессознательное.

Развитость лицевых мышц позволяет человеку одним только выражением лица демонстрировать целую гамму самых разнообразных эмоций, не применяя при этом ни слов, ни жестов. У животных такой возможности нет: мимика их богатством не отличается. Однако комичные выражения на мордочках братьев наших меньших подловить иногда удается.

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