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пятница, 13 декабря 2019 23:28

И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
16

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У всех бывают неудачные фото.
Фото: brightside.me
У всех бывают неудачные фото.
У всех бывают неудачные фото.
У всех бывают неудачные фото.
У всех бывают неудачные фото.

Развитость лицевых мышц позволяет человеку одним только выражением лица демонстрировать целую гамму самых разнообразных эмоций, не применяя при этом ни слов, ни жестов. У животных такой возможности нет: мимика их богатством не отличается. Однако комичные выражения на мордочках братьев наших меньших подловить иногда удается.

Забавные фото животных, сделанные в подходящий момент, представил портал Bright Side.

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Сеть растрогала белка, которая не может спать без любимой игрушки. У животного есть своя страница в Instagram, на которую подписано более 700 тысяч пользователей. Живет пушистая в доме, имеет хозяев. Иногда одевает милые костюмчики, любит лакомиться вкусностями и путешествовать.

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