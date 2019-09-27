Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает

Женщина становится еще более прекрасной в минуты, когда думает, что за ней никто не смотрит. Именно такую непринужденную красоту умел ловить в объектив своей камеры фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль. Девушки на его снимках естественны и нежны, да и сами кадры не постановочные.

Эротика в его фотографиях абсолютно не агрессивна и лишена всякой провокации. Естественные позы, правильная постановка кадра, милые модели – вот залог успеха Жонвиля. От его снимков веет домашним уютом - атмосфера ленивого субботнего утра, когда девушка остается понежиться в постели до полудня. Фотографии Жана-Франсуа искренни и правдивы.

Увлечение фотографией пришло к нему достаточно рано. Долгое время Жан-Франсуа Жонвиль путешествовал по Франции со своим другом, фотографом Жоржем Гласбергом. В основном их интересовала церковная архитектура. К двадцати годам Жан-Франсуа уже добился некоторых успехов, благодаря чему смог получить должность помощника американского фотографа Ричарда Аведона. Проработав на него какое-то время, Жонвиль начал работать самостоятельно. Именно тогда он и начал снимать женские портреты.

"Это довольно странно, но до того, как я стал учиться снимать ню, я смотреть не мог на статьи, содержащие обнаженку. Особенно в публичных местах — мне постоянно казалось, что люди подумают, будто я рассматриваю порножурнал. Но мое восприятие поменялось радикально. Возможно, так произошло потому, что за несколько лет я вдоволь насмотрелся на голые тела и привык к ним. Но не исключено, что я просто нашел во всем этом какую-то особенную красоту", — рассказывал Жан-Франсуа.

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