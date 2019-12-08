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воскресенье, 08 декабря 2019 01:50

Фотограф журнала Playboy: "Мне было многое доступно"
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Фотограф Санте Д'Орацио не только снимает для Playboy, он живет, как плейбой. Его друзья - супермодели и знаменитости первой величины, и он живет жизнью, о которой мечтают многие начинающие фотоэнтузиасты. Но вместе с тем он именитый фотограф, чьи книги продаются сотнями тысяч, а его списку клиентов могут позавидовать многие.

"Фотография стала причиной моего образа жизни, - говорит Д`Орацио. - До 25 лет я был книжным червем. Мне пришлось пойти работать в 16, чтобы заботиться о моих родных: в то время, когда все мои сверстники занимались ерундой, я тяжело работал. Попав в этот бизнес, я не был (и до сих пор не являюсь) типом личности, которые пытаются просто приударить за какой-либо красоткой. Это не мой стиль, а просто предполагаемый образ, который создают люди на основе моих книг. Но это вовсе не значит, что у меня не было своих отношений. Конечно, я встречался с большинством из этих супермоделей, так как все они - мои друзья и многие из них были любовницами. Обстановка и условия съемки – высокое напряжение. Представьте, здоровый, 28-летний парень, фотографирующий коллекции моды... Мне было многое доступно".

На вопрос о сексуальном характере его портретных снимков Д'Орацио говорит, что "дружеские отношения с моделями несомненно помогают". Но основа его успеха - сохранение высокого уровня уважения к людям, не зависимо от того, знает он их или нет. "Обычно сначала приходит дружба, и только потом я позволяю себе задействовать камеру. Меня учили всегда уважать людей, когда ты с камерой, поэтому я стараюсь не быть навязчивым. Я никогда не выхватываю внезапно фотоаппарат, щелкаю и убегаю, - если снимаю, то в любом случае получаю сперва согласие," – говорит фотограф.

Книги Д'Орацио не похожи на стандартные фотомонографии – в них вместе с фотоработами представлены отрывки записок из его дневников, которые часто раскрывают личную информацию о людях на снимках. Он объясняет причину: "Это наилучшим образом дает представление о жизни человека, если можно так выразиться, даже если совсем немного.

Санте Д‘Орацио: «Как-то я выбрался на обед с Наоми Кэмпбелл, мы напились, и я сделал этот снимок».
Санте Д‘Орацио: "Любой может сказать, что видел Памелу Андерсон голой или, по крайней мере, полуобнаженной, однако именно в этих снимках передана естественность, подлинность и вопиющая красота».
Санте Д'Орацио:" Изначально это была неудачная фотосессия для Playboy. У нас была двухдневная съемка, мы напились после первой же фотосессии, и Памела не пришла на следующий день. Издательство Playboy не оценило мои фотографии, но я сохранил эти изображения для своей книги».
Эль Макферсон, 1991
Синтия Антониони, 1987

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