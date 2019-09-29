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воскресенье, 29 сентября 2019 17:11

Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
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Фотограф показал закулисье instagram съемок
Фото: kai-boettcher.com
Фотограф показал закулисье instagram съемок
Фотограф показал закулисье instagram съемок
Фотограф показал закулисье instagram съемок
Фотограф показал закулисье instagram съемок

Фотограф 25-летнего Кай Бетчер, который показывает, что у него есть все, что нужно, чтобы показать лучшие результаты.

У тебя 14 лет в цифровом мире. В конце концов, сюрпризом и мануфактурой фото, свидетельствующим на boredpanda.com.

Кай хочет показать портреты, боевые действия передаются по моделям. Для хорошего фото в викторианском периоде засухи - вячеславы, блицкеты, травмы.

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Жизнь стареет, когда ты идешь в Хилини, и ты думаешь, что не надо делиться. Именно такую красоту мог запечатлеть своей камерой фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль. Достижения на своем опыте в естественных условиях, а также в фото не постановочных.

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