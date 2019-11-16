Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено

"Самый большой комплимент, который я когда-либо получал, был от модели, которая месяцами скрывала от своих родителей, что она позирует обнаженной. Однажды я получил сообщение на свой телефон: "Я наконец сказал маме. Она просто обожает твои фотографии". Чувство, что мать считает прекрасным то, что ее дочь гордится своим телом и хочет показать это, неописуемо", - говорит бельгийский фотограф Фрэнк де Малдер.

Де Малдер считается одним из наиболее выдающихся профессионалов в жанре эротической и ню фотографии. Его фотографии никогда не являются провокационными, но они склонны балансировать на грани того, что запрещено. Именно этот баланс делает фотографии такими мощными и интересными. Де Малдер показывает тонкий чувственный мир женщин - от хрупкого и эмоционального до яркого и эротичного.

Де Мадлера часто спрашивают, что он собирается делать, когда перестанет фотографировать. "Я никогда не остановлюсь. Я бы сошел с ума без этого. Не увидеть или не испытать всю эту красоту больше? Никогда" - признается фотограф.

По словам Фрэнка, химия между моделью и фотографом - это своего рода волшебство: "Мне всегда очень приятно видеть модель, которая разделяет приверженность созданию произведения искусства, отдает ему все и полностью доверяет фотографу. Тогда и только тогда можно достичь истинного качества".

"Я часто думаю про себя: "О, парень, она такая красивая!, - говорит фотограф. - И все благодаря двум анонимным родителям, которые однажды принесли это существо в этот мир. Ярко-белый жемчуг или темные атласные красавицы, с кошачьими глазами, клубничными губами, кажущимися бесконечными ногами и изгибами, которые даже заставили бы Porsche выглядеть тусклым... И люди думают, что я откажусь от этого?"

Франк де Малдер родился 22 августа 1963 года в Генте, Бельгия. Свой первый фотоаппарат он получил от своего отца в возрасте 12 лет. В 17 лет он начал копировать фотографии Дэвида Гамильтона, вложил все свои карманные деньги в фототехнику и узнавал по книгам мир света и фотографии. Он изучал режиссуру в Брюсселе и продолжил обучение в Генте в Королевской Академии художеств, которую окончил с отличием.

Он начал свою карьеру в качестве оператора и режиссера в нескольких коротких фильмах и рекламных роликах. В возрасте 29 лет решил, что фотография была его настоящей страстью. Рядом с ним всегда Мишель ван Дамм, его партнер: "Для танго нужны двое".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фотограф Эллен фон Унверт: "Мои фото провоцируют ваши собственные фантазии"