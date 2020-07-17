Фото животных, которых "природа" наградила интересной внешностью

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Животные не понимают насколько они уникальные. Да, оценивать их красоту опираясь на какие-то критерии - нет смысла. Ведь каждый из них прекрасен по своему, несмотря на то, какого размера нос, или длина ушей. Но иногда природа настолько постаралась, что трудно не заметить особенности некоторых четвероногих.

Bright Side собрал фото животных с причудливыми различиями.

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Более 12 000 лет назад - впервые одомашнили собак. Тогда, люди использовали их, как рабочую силу. Чаще всего ходили с ними на охоту. Сейчас собаки выполняют не менее интересные задачи: от поиска трюфелей до задержания преступников.