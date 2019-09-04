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среда, 04 сентября 2019 23:28

Фото милых енотов-полоскунов, перед харизмой которых невозможно устоять
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Эти маленькие хищники завоевывают сердца людей своей очаровательной непосредственностью и абсолютным бесстрашием.
Фото: brightside.me
Эти маленькие хищники завоевывают сердца людей своей очаровательной непосредственностью и абсолютным бесстрашием.
Эти маленькие хищники завоевывают сердца людей своей очаровательной непосредственностью и абсолютным бесстрашием.
Эти маленькие хищники завоевывают сердца людей своей очаровательной непосредственностью и абсолютным бесстрашием.
Эти маленькие хищники завоевывают сердца людей своей очаровательной непосредственностью и абсолютным бесстрашием.

Еноты — создания хитрые и озорные. Они обожают все исследовать, способны пролезть в любую щель и открыть своими изящными лапками что угодно. Если задумали до чего-либо добраться, то ни за что от этого не отступят.

В естественных условиях еноты живут сами по себе. Однако в гости наведываться любят, причем не только в жилища других лесных обитателей, но и к людям. Избавиться от них в таких случаях бывает очень сложно. И некоторые даже радуются такой навязчивости, ведь заскучать эти пушистые озорники не дают. Фотоподборку, которая это подтверждает, представило издание Bright Side.

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В Миннесоте енот-альпинист покорил небоскреб. Пушистый вскарабкался по стене на 23-й этаж, сел там на подоконнике и уснул.

brightside.me
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