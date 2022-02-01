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суббота, 12 февраля 2022 17:45

"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
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В Музее истории города Киева завершилась выставка фотографии Екатерины Томчук "Нереиды". Почти все снимки – сделаны под водой. Одну из фотографий воплотили в киевском театре. Стала победительницей международного фотоконкурса. Как и другие работы из серии "Нереиды", посвящена красоте женщины в ее чистом природном проявлении.

Gazeta.ua поговорила с Екатериной Томчук о том, как возникла идея работ для "Нереиды", тяжело ли делать фото под водой и как творчество влияет на повседневную жизнь фотографии.

Екатерина Томчук делает постановочные фото под водой
Фото: Анна Щокань
Екатерина Томчук делает постановочные фото под водой
На знімках Катерини Томчук моделі позують в басейні під водою
Съемки в воде подчеркивают женственность и позволяют раскрыться с неожиданной стороны
Единственной картиной на выставке, где нет воды, стало фото в театре

"Интересно видеть в современных людях что-то очень особенное, природу, наше настоящее внутреннее нутро. Люблю мысленно "примерить" на незнакомых людей образы разных эпох. В метро фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "сорвать" с них шелуху осовременивания. Человек 21 века" теряет связь с первобытным, первородным.

В воде девушки раскрываются особенно красиво

Интуиция, видение замыливается из-за нашей спешки, желания повсюду успеть. Забываем, какие мы естественные. В воде девушки раскрываются особенно красиво. Когда видишь девочку на суше - она ​​в своих заботах.

А в момент съемки действительно превращается в Нимфу. В этом определенный переход, инициация. Вода очень сильно это проявляет. Мифологически ассоциируется у нас с женственностью, плавучестью.", - говорит Екатерина Томчук.

Автор: Анна Щокань
  Выставка работ Екатерины Томчук прошла в Музее города Киева
Выставка работ Екатерины Томчук прошла в Музее города Киева

Серию подводных снимков Екатерина создает с 2020 года. На фото – только женские образы.

"Вода это не совсем присущая мне стихия психологически. Была максимально для меня далека. Я больше огонь, воздух. Но считается. что человек гармоничен, когда покрывает все четыре стихии. Так что воду я покрываю в творчестве.

Через творческий процесс, создание фото - я тоже напиваюсь этим. Обычно человек, который приходит на съемку, имеет запрос, внутренний посыл – я хочу именно с водой, иногда убеждаю, что давай, может, сушу, потому что подводная съемка тяжелая – и физически и морально", - говорит Екатерина.

Модели позируют в специальном аквариуме. Благодаря колонкам – слышат "команды" фотографа

Модели позируют в специальном аквариуме. Благодаря колонкам – слышат "команды" фотографа. Екатерина подсказывает, что именно должна олицетворить девушка. Может отказать в съемке, если видит, что модель не готова – физически или психологически.

Автор: Анна Щокань
  С подводной съемкой Екатерина Томчук работает с 2020 года
С подводной съемкой Екатерина Томчук работает с 2020 года

"Погружение происходит на выдохе. Трудно преодолеть барьер страха, включаются наши эволюционные колокольчики. Ведь модель должна на секунд 10 не просто погрузиться под воду, а красиво позировать.

Помнить, как я ее попросила окунуться: горизонтально или вертикально, как ножку вытащить. Помнить о наших зонах "слепых местах" - кисти, стопы. На каждой картине ножки и ручки натянуты – это делает кадр. Картины не разрисовываю в фотошопе.

Перед съемкой обустраиваю свет так, как я это вижу. Какое у нас настроение, какая атмосфера съемки должна быть? И от этого формируем картину. Если хочется "жесткий образ" – может быть красный, контрасный свет. Фотошоп находится только там, где нужно изменить пропорции", - рассказала фотографиня.

Автор: Анна Щокань
  Единственной картиной на выставке, где нет воды, стало фото в театре
Единственной картиной на выставке, где нет воды, стало фото в театре

Картину "Сияние" - сняли в театре. Моделью стала актриса проекта Владислава Троицкого "ЦеШо" – Надежда Голубовская.

"С Надеждой дружим, она близкий человек. Поняла, что хочу снять с ней историю – глубокую, таинственную. Референс был "Принцесса Мономоке" (героиня японской анимации культового режиссера Хаяо Миядзаки - Gazeta.ua). Но сработала магия фотосъемки.

Ты никогда не можешь предсказать, как это будет, хотели снять немного японскую историю, а получилось кардинально другое. Не могла объяснить, что именно хочу – модель доверилась и сказала: "Твори". Сняли в ее театре, в ее пространстве.

Я принесла свет, который был необходим. У нее из одежды был только халат. Картина для меня таинственна. Для каждой души есть темные подземные воды – наши страхи, сомнения. В то же время здесь есть надежда – из-за этого белого проблеска.

На съемке такое происходит очень часто, когда ты не можешь досконально воспроизвести то, что у тебя в голове, но в то же время оно не хуже – а просто другое. Потом ты эту схему переносишь на всю жизнь. Когда у тебя что-то не получается, или другие люди делают что-то, чего не понимаешь – их поведение не лучше, не хуже. Просто принимаешь это", – рассказала Екатерина.

Автор: Анна Щокань
  На снимках Екатерины Томчук модели позируют в бассейне под водой
На снимках Екатерины Томчук модели позируют в бассейне под водой

Часть картин Екатерины Томчук была приобретена во время экспонирования в Музее. Первой продали фото "Офелия". Это первая подводная работа Екатерины. Моделью стала подруга фотографа. Фото купили для офиса большого медиа во Франции.

"Офелия" – жемчужина моей коллекции. Я даже выбирала, кому ее отдать, чтобы она идеально подходила и не пошла в плохие руки. Близко моей душе, я за нее переживаю", - объяснила фотографка.

Екатерина Томчук – родилась в 1995 году в Виннице. Фотографией профессионально занимается со школы. Побеждала в региональных и масштабных фотоконкурсах. "Нереиды" - серия снимков, воплощенных под водой. Делала фотосессии с режиссером Ахтемом Сеитаблаевым и актрисой Ирмой Витовской. Начала новую серию работ, посвященных любви.

В Музее города Киева проходит выставка о советской пропаганде "Красный шум". Представили работы, которые творцы создавали, чтобы повлиять на сознание зрителей. В экспозиции – картины-фейки, пафосные подарки для партийных деятелей и презенты от городов-побратимов. Также на выставке можно увидеть портреты "передовиков", посуду с пропагандистскими знаками и фотокопию мозаики.

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12
февраля

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