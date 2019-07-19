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суббота, 20 июля 2019 02:24

Экстремальное сафари: разъяренный слон атаковал туристов

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Экстремальное сафари: разъяренный слон атаковал туристов
Слон атаковал экскурсионный джип с туристами. Фото: goroskop.guru

В природном заповеднике ЮАР разъяренный слон преследовал экскурсионный джип с туристами. Водитель бежал от животного задним ходом, а пассажиры снимали видео.

Ролик в Youtube опубликовал пользователь Reddit. Видно, как слон гонится за авто и бьет его бивнями. Туристы держатся за поручни и подсказывают гиду, как двигаться.

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В сети отметили профессиональную езду водителя, предположили, что он убегает от слонов не впервые. Также пошутили, что, судя по реакции туристов, они приехали из Австралии, были слишком спокойны.

В сети появилось видео, на котором слон атакует носорога возле водоема с питьевой водой в Южно-африканском национальном парке. Видно, как слон медленно приближается к носорогу и начинает нападать на него

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