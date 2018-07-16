Битва титанов - разъяренный слон атаковал носорога

Слон напал на носорога в Южно-африканском национальном парке.

В сети появилось видео, на котором слон атакует носорога возле водоема с питьевой водой в Южно-африканском национальном парке.

На видео снятом в национальном парке Крюгера видно, как слон медленно приближается к носорогу и начинает нападать на него, пишет Daily Mail.

Слон атакует носорога своим телом и бивнями. Съемочная группа быстро сориентировалась - мужчины запрыгнули в автомобиль и начали криками отвлекать слона.

Слон отвернулся и на следующих кадрах видно, как носорог убегает с места неприятной встречи. Слон спокойно идет дальше.

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"Этот вид носорогов находятся под угрозой исчезновения. Поэтому гид решил отвлечь слона, чтобы тот не нанес вреда меньшему товарищу", - говорит мужчина на видео.

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