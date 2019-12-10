Двойники в сети: "фейковых" звезд собрали на одной Instagram-странице

Израильтянин Фредди Сливински создал Instagram-аккаунт, на котором размещает фото пользователей, которые похожи на различных знаменитостей. Страница называется "Same de la Same".
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Среди героев блога является работница авиакомпании Кристин Примроуз Матис, которая жалуется на то, что ее часто путают с Герцогиней Сассекской Меган Маркл. Бельгийская блогерка Лара Валентини устала от сравнений с американской певицей Селеной Гомес.
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Зато двойник британского актера Бенедикта Кембербетча охотно делает селфи с фанатами. Мужчина, похожий на Робби Уильямса, даже познакомился с певцом и поговорил с ним о футболе.
Двойник президента Украины Владимира Зеленского на имя Умид, которого раньше заметили в метро, дал интервью.
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