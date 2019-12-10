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вторник, 10 декабря 2019 14:52

Двойники в сети: "фейковых" звезд собрали на одной Instagram-странице
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Меган Маркл и ее двойник
Фото: Instagram
Селена Гомес - одна из самых популярных звезд в Instagram
Лару Валентини часто путают с Селеной Гомес через темные волосы и подобные черты лица
Модель Кендал Дженнер и ее двойник
Барбадосская певица Рианна и ее двойник

Израильтянин Фредди Сливински создал Instagram-аккаунт, на котором размещает фото пользователей, которые похожи на различных знаменитостей. Страница называется "Same de la Same".

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Допис, поширений Same de la Same (@same.de.la.same)

Среди героев блога является работница авиакомпании Кристин Примроуз Матис, которая жалуется на то, что ее часто путают с Герцогиней Сассекской Меган Маркл. Бельгийская блогерка Лара Валентини устала от сравнений с американской певицей Селеной Гомес.

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Зато двойник британского актера Бенедикта Кембербетча охотно делает селфи с фанатами. Мужчина, похожий на Робби Уильямса, даже познакомился с певцом и поговорил с ним о футболе.

Автор: Instagram
  Селена Гомес - одна из самых популярных звезд в Instagram
Селена Гомес - одна из самых популярных звезд в Instagram
Автор: Instagram
  Лару Валентини часто путают с Селеной Гомес через темные волосы и подобные черты лица
Лару Валентини часто путают с Селеной Гомес через темные волосы и подобные черты лица
Автор: Instagram
  Слева - двойник колумбийской певицы Шакиры
Слева - двойник колумбийской певицы Шакиры

Двойник президента Украины Владимира Зеленского на имя Умид, которого раньше заметили в метро, дал интервью.

Daily Mail
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