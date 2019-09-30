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понедельник, 30 сентября 2019 23:28

Двойная доза умиления: показали трогательные фото детей с домашними любимцами
20

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В мире нет ничего милее детей и домашних животных.
Фото: brightside.me
В мире нет ничего милее детей и домашних животных.
В мире нет ничего милее детей и домашних животных.
В мире нет ничего милее детей и домашних животных.
В мире нет ничего милее детей и домашних животных.

Между детьми и домашними животными образуется особая связь. Дружба их бывает настолько крепкой, что взрослым остается только восхищаться. Причем завязываться эти дружеские отношения могут даже с раннего возраста, когда малыш еще и ходить не научился. С годами же становятся все крепче и крепче.

Подборку милых снимков детей с их пушистыми друзьями представил brightside.

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Под Полтавой родилась пантера. Выкармливают новорожденного котенка специальными кормами, поскольку молоко у его мамы пропало. Живет малыш дома у одного из работников экопарка, в котором родился. Там же котенка и сняли на видео.

brightside.me
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