Двойная доза умиления: показали трогательные фото детей с домашними любимцами

Фото: brightside.me

Между детьми и домашними животными образуется особая связь. Дружба их бывает настолько крепкой, что взрослым остается только восхищаться. Причем завязываться эти дружеские отношения могут даже с раннего возраста, когда малыш еще и ходить не научился. С годами же становятся все крепче и крепче.

Подборку милых снимков детей с их пушистыми друзьями представил brightside.

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Под Полтавой родилась пантера. Выкармливают новорожденного котенка специальными кормами, поскольку молоко у его мамы пропало. Живет малыш дома у одного из работников экопарка, в котором родился. Там же котенка и сняли на видео.