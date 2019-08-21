Доза умиления: показали трогательные фото редкого животного

Фото: boredpanda.com

Во время посещения парка Инокасира в Японии фотограф mamekoro51 сделал серию фотографий новорожденного детеныша сурикатов.

Сначала малыш осторожно выглядывал из-за стены, боясь показаться. Однако через некоторое время решился выйти из своего укрытия. Опубликовало снимки издание Bored Panda.

Сурикаты – это хищники из семейства мангустовых. Они являются единственными представителями рода Suricata. Обитают в пустынях, саваннах и горных районах, также на открытых равнинах с минимумом деревьев. В дикой природе найти этих животных можно в Ботсване, Намибии, на юго-западе Анголы и в Южной Африке.

Питаются сурикаты луковицами растений, саранчой, скорпионами, термитами, пауками, небольшими змеями и их яйцами, птицами, мышами, песчанками и земляными белками. Живут колониями. В среднем — по 20-30 особей.

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Самки сурикатов являются одними из самых преданных матерей. При нападении других хищников они закрывают собой детенышей, спасая их от смерти. Не жалеют при этом собственной жизни.

Недавно ученые сняли на видео редкого танзанийского дукера. Сделали это с помощью скрытых камер. Попалось животное в объектив на горе Килиманджаро в Танзании.