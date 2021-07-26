Достигая невозможного: украинец установил уникальный национальный рекорд

Необычный рекорд Украины установил житель поселка городского типа Высокий Харьковской области.

Категория рекорда - "Сила духа". Оригинальный рекорд - игра на флейте во время заплыва в водоеме - установил мастер по изготовлению сопилок и флейт, спортсмен-бегун Андрей Могилко. Таким образом он плыл 6 минут 39 секунд.

Фото: facebook.com/Вєтрова-Лана

Заплыв осуществлял в присутствии представителей Национального реестра рекордов Украины. По словам руководительницы реестра Ланы Ветровой, рекорд зарегистрирован, мужчина получил соответствующий сертификат.

Мероприятие провели в водоеме в поселке Высокий. Сначала рекордсмен отплыл от берега, а затем ему с помощью радиоуправляемого кораблика доставили пластиковую блок-флейту альт.

Андрей сделал две попытки, надеясь сначала проплыть, выполнив 10 музыкальных композиций индийского философа Шри Чинмоя. Но, так как вода была очень холодной, решил остановиться на шести композициях.

Свой рекорд Андрей Могилко посвятил 90-летию индийского философа Шри Чинмоя. По словам Андрея, рекорд вписывается в идеологию философа: человек может все, если не ставит перед собой ограничений.

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"Мне лично очень импонируют такие люди. Они напоминают мне известное выражение:" Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь ", - прокомментировала установления необычного рекорда Лана Ветрова.

В центре Мариуполя бойцы отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады установили национальный рекорд по наибольшему количеству военнослужащих, развернули Государственный флаг Украины. Мероприятие посвятили дня создания военной части, который отмечается 12 июля.

Участие в акции приняли более 400 армейцев. Рекорд зафиксировали представители Государственного реестра рекордов Украины. Флаг длиной в 128 метров привезли на Приазовье из Закарпатья, где его изготовили волонтеры.