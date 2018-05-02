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среда, 02 мая 2018 17:17

Дикие животные захватывают своей грацией и независимостью
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Финский фотограф 21-летний Осси Сааринен в своих роботах сумел показать красоту диких животных в природе.

Художник прекрасно сочетает в своих работах любовь к дикому миру природы и талант фотографа. Он намеренно выжидает возможность захватить в кадр захватывающие моменты таинственной жизни животных и птиц.

Художник прекрасно сочетает в своих работах любовь к дикому миру природы и талант фотографа
Фото: instagram
Художник прекрасно сочетает в своих работах любовь к дикому миру природы и талант фотографа
Художник прекрасно сочетает в своих работах любовь к дикому миру природы и талант фотографа
Художник прекрасно сочетает в своих работах любовь к дикому миру природы и талант фотографа
Художник прекрасно сочетает в своих работах любовь к дикому миру природы и талант фотографа

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По словам Осси, именно его любовь и уважение к животным позволяет ему видеть секреты дикой природы и показывать их на фото зрителям.

"Особенно меня захватывают лисы. Такое впечатление, что эти животные с волшебной сказки, которую я еще не прочитал ", - написал парень в соцсети.

Фотоработы Осси Сааринена поражают своей естественностью красок и яркостью эмоций.

Люди часто жалуются на снегопады, а вот дикие животные радуются им. Они с ним играют, прячутся, даже там охотятся. Наблюдать за ними одно удовольствие. Gazeta.ua сделала подборку забавных фото этих игор.

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