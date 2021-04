"Девочка-катастрофа" продала свой мем за $430 тыс.

Американка 21-летняя Зои Рот, также известная как "девочка-катастрофа", за $430 тыс. продала свое самое популярное детское фото.

Фотографию, которая в 2005 году стала мемом, как невзаимозаменяемый токен выставили на аукционе, пишет Marketwatch. Это уникальный актив, данные о котором хранятся на блокчейне Ethereum.

Девочке было четыре года, когда отец сфотографировал ее на фоне горящего дома. Снимок подали на конкурс журнала JPG, после чего кадр сразу стал популярным в интернете.

Сейчас Рот учится в Университете Северной Каролины. Недавно ей предложили продать снимок с потенциальной прибылью в шестизначную сумму. Вместе с отцом девушка наняла юриста и менеджера, чтобы превратить кадр в токен.

Фото выставили на продажу 16 апреля, а 18 апреля аукцион завершился. Пользователь с ником 3fmusic приобрел токен за 180 Ethereum. При этом Рот с отцом закодировали токен таким образом, чтобы получать от каждой его перепродажи 10%.

Соучредитель и генеральный директор Twitter Джек Дорси продал свой первый твит за $2,9 млн. Твит с текстом "just setting up my twttr" Дорси опубликовал 21 марта 2006 года. Продал его на аукционе Valuables.