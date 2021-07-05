"Держала огород и две коровы" - как куклы украинской мастерицы оказались в Вене

Фото: Ирина Мамрыга

Мастер Раиса Била из села Митлинцы Гайсинского района Винницкой области делает авторские куклы из полимерной глины, а также из синтепона.

"Четыре года назад прочитала статью о кукольнице Александре Марей. Увидела фото ее работ и сама загорелась. Тогда начала просматривать видео по изготовлению синтепоновых кукол в интернете и пробовала их делать сама. Сколько их сделала за три года и не счесть. Многие дарила, иногда продавала. Некоторые передавала сестре в Вену, то там тоже находились для них новые владельцы ", - рассказала Раиса Андреевна.

Для изготовления кукол из синтепона Раиса Андреевна пробовала разные техники. Делала методом прошивки, а также валяла синтепон специальной иглой.

Автор: Ирина Мамрыга Мастерица Раиса Била делает куклы из полимерной глины

"Любовь к рукоделию у меня с детства. Именно поэтому после школы выбрала профессию повара-кондитера, чтобы научиться печь торты и украшать их. Также увлекалась шитьем, вязанием, делала изделия из лозы. А десять лет назад дочь подарила оберег из соленого теста. Мне он так понравился, что я тоже взялась за это дело - создавала картины из этого материала. Никогда ничего не копировала, сюжеты сами появляются в голове. Было нелегко везде успевать, ведь имела огород и две коровы. Сейчас времени больше, ведь кроме кур ничего не держу", - поделилась мастерица.

Куклы из полимерной глины женщина начала делать этой зимой. Признается, что этот процесс сложнее, чем изготовление синтепоновых.

"Бываю сажусь за работу утром и встаю поздно вечером. Процесс очень увлекает. Самое главное и одновременно самое интересное сделать пропорциональное лицо. Постоянно подправляет что-то, тщательно всматриваюсь, чтобы получилось так, как задумала. Образы кукол постоянно появляются в моем воображении. Бывает увижу в магазине новую ткань или кружево и моментально в голове появляется новая кукла - в наряде, с каким аксессуаром в руках и даже со своим особым выражением лица. Ведь передать эмоции - это тоже очень важно, хочу, чтобы каждый мой экспонат имей свой характер, какую непревзойденную черту. Среди моих кукол из полимерной глины - в основном дети. Они получаются очень милые, как ангелочки".

Автор: предоставлено Раисой Билой Мастерица Раиса Била делает куклы из полимерной глины

Раиса Андреевна использует полимерную глину, которую после завершения лепки нужно запекать в духовке. Ее заказывает через интернет, 400 граммов такой стоит 500 гривен.

"Такая глина не пересыхает. Когда головка, руки и ноги готовы, то их надо запечь в духовке при 130 градусах. Туловище куклы валяю из синтепона, затем обшиваю тканью. Для волос использую шерсть козы, которую тоже покупаю через интернет. Она мягкая и хорошо выглядит. В зависимости от образа я ее крашу обычной краской для волос, завиваю. Ресницы и глаза тоже заказываю на специальных сайтах. Главное в этом деле постоянно учиться, перенимать техники других кукольников. Ведь мастерство приходит с опытом", - считает мастерица.

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Свои куклы Раиса Белая продает не часто.

"Мои куклы для меня очень дороги, потому что в каждую вкладываю частичку души. Тем более, когда мастер сразу делает изделие с целью, чтобы продать, то он получается не таким удачным. Конечно, когда вижу, что человеку моя работа очень понравилась и ондействительно хочет ее купить, то тогда продаю. Моя цена символическая - чисто за материалы. Синтепоновые куклы продавала за 600-700 гривен, а из полимерной глины - за 500-700 гривен. Хотя знаю, что некоторые мастера продают куклы от двух тысяч гривен, а известные кукольники за семь-восемь и даже десять тысяч гривен", - добавила мастерица.

Автор: предоставлено Раисой Билой Мастерица Раиса Била делает куклы из полимерной глины

Раиса Андреевна работает художественным руководителем в сельском доме культуры. Замужем. Имеет взрослых сына и дочь, трое внуков.

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