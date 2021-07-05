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вторник, 06 июля 2021 08:46

"Держала огород и две коровы" - как куклы украинской мастерицы оказались в Вене
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Мастерица Раиса Била делает куклы из полимерной глины
Фото: Ирина Мамрыга
Мастерица Раиса Била делает куклы из полимерной глины
Мастерица Раиса Била делает куклы из полимерной глины
Мастерица Раиса Била делает куклы из полимерной глины
Мастерица Раиса Била делает куклы из полимерной глины

Мастер Раиса Била из села Митлинцы Гайсинского района Винницкой области делает авторские куклы из полимерной глины, а также из синтепона.

"Четыре года назад прочитала статью о кукольнице Александре Марей. Увидела фото ее работ и сама загорелась. Тогда начала просматривать видео по изготовлению синтепоновых кукол в интернете и пробовала их делать сама. Сколько их сделала за три года и не счесть. Многие дарила, иногда продавала. Некоторые передавала сестре в Вену, то там тоже находились для них новые владельцы ", - рассказала Раиса Андреевна.

Для изготовления кукол из синтепона Раиса Андреевна пробовала разные техники. Делала методом прошивки, а также валяла синтепон специальной иглой.

Автор: Ирина Мамрыга
  Мастерица Раиса Била делает куклы из полимерной глины
Мастерица Раиса Била делает куклы из полимерной глины

"Любовь к рукоделию у меня с детства. Именно поэтому после школы выбрала профессию повара-кондитера, чтобы научиться печь торты и украшать их. Также увлекалась шитьем, вязанием, делала изделия из лозы. А десять лет назад дочь подарила оберег из соленого теста. Мне он так понравился, что я тоже взялась за это дело - создавала картины из этого материала. Никогда ничего не копировала, сюжеты сами появляются в голове. Было нелегко везде успевать, ведь имела огород и две коровы. Сейчас времени больше, ведь кроме кур ничего не держу", - поделилась мастерица.

Куклы из полимерной глины женщина начала делать этой зимой. Признается, что этот процесс сложнее, чем изготовление синтепоновых.

"Бываю сажусь за работу утром и встаю поздно вечером. Процесс очень увлекает. Самое главное и одновременно самое интересное сделать пропорциональное лицо. Постоянно подправляет что-то, тщательно всматриваюсь, чтобы получилось так, как задумала. Образы кукол постоянно появляются в моем воображении. Бывает увижу в магазине новую ткань или кружево и моментально в голове появляется новая кукла - в наряде, с каким аксессуаром в руках и даже со своим особым выражением лица. Ведь передать эмоции - это тоже очень важно, хочу, чтобы каждый мой экспонат имей свой характер, какую непревзойденную черту. Среди моих кукол из полимерной глины - в основном дети. Они получаются очень милые, как ангелочки".

Автор: предоставлено Раисой Билой
  Мастерица Раиса Била делает куклы из полимерной глины
Мастерица Раиса Била делает куклы из полимерной глины

Раиса Андреевна использует полимерную глину, которую после завершения лепки нужно запекать в духовке. Ее заказывает через интернет, 400 граммов такой стоит 500 гривен.

"Такая глина не пересыхает. Когда головка, руки и ноги готовы, то их надо запечь в духовке при 130 градусах. Туловище куклы валяю из синтепона, затем обшиваю тканью. Для волос использую шерсть козы, которую тоже покупаю через интернет. Она мягкая и хорошо выглядит. В зависимости от образа я ее крашу обычной краской для волос, завиваю. Ресницы и глаза тоже заказываю на специальных сайтах. Главное в этом деле постоянно учиться, перенимать техники других кукольников. Ведь мастерство приходит с опытом", - считает мастерица.

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Свои куклы Раиса Белая продает не часто.

"Мои куклы для меня очень дороги, потому что в каждую вкладываю частичку души. Тем более, когда мастер сразу делает изделие с целью, чтобы продать, то он получается не таким удачным. Конечно, когда вижу, что человеку моя работа очень понравилась и ондействительно хочет ее купить, то тогда продаю. Моя цена символическая - чисто за материалы. Синтепоновые куклы продавала за 600-700 гривен, а из полимерной глины - за 500-700 гривен. Хотя знаю, что некоторые мастера продают куклы от двух тысяч гривен, а известные кукольники за семь-восемь и даже десять тысяч гривен", - добавила мастерица.

Автор: предоставлено Раисой Билой
  Мастерица Раиса Била делает куклы из полимерной глины
Мастерица Раиса Била делает куклы из полимерной глины

Раиса Андреевна работает художественным руководителем в сельском доме культуры. Замужем. Имеет взрослых сына и дочь, трое внуков.

Художник Федор Романов из села Дослидное Черниговской области пишет картины необычным способом, держа кисточку зубами. У мужчины врожденный артрогипоз - не работают руки и ноги. В этом году Федор установил рекорд Украины - написал картину масляными красками за 34 минуты 59 секунд. Рекорд посвятил своей 10-летней дочери Кире.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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