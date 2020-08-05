День рождения холодильника: крупнейшее в мире устройство занимает 27 километров площади

Американский изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл запатентовал холодильник 8 августа 1899 года. Он работал на дровах, угле и газе. Стоило такое чудо-устройство больше, чем автомобиль "Форд".

Первые попытки создать прототип современного холодильника были еще в начале XIX в. В 1803-м американский инженер Томас Мур поставлял в Вашингтон сливочное масло. Однако оно быстро портилось. Поэтому для его перевозки он создал рефрижератор - емкость из тонких листов стали. Мужчина обворачивал ее кроличьими шкурками, помещал в кедровую бочку и сверху посыпал льдом.

Во второй половине XIX в. так называемые ледники были популярными среди состоятельных жителей США и Европы. Впрочем теплоизоляцией служил не мех кролика, а бумага и опилки. Впоследствии в разных местах появились айсмены - люди, которые продавали лед. Бизнес приносил немалые деньги, но льда катастрофически не хватало.

Автор: wikimedia.org Заготовка льда

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1862-го французские братья-изобретатели Эдмонд и Фердинанд Карре представили на выставке в Лондоне машину для создания льда. Устройство было основано на процессе абсорбции - поглощения сернистого газа водой. За час производило 200 кг льда.

В 1911 году компания "Дженерал электрик" выпустила более современный холодильник. Он помещался в кухонном шкафу. Но был один существенный недостаток - шум, из-за работы на газе и неприятный запах.

Через четыре года американец Альфред Меллоуз запатентовал конструкцию похожую на современный холодильник. Это был шкаф с компрессором в нижней части. Однако, стоило такое устройство немало.

Автор: hi-tech.mail.ru Один из первых холодильников Frigidaire

В 1926-м датский инженер Стиндруп разработал бесшумный холодильник без постороннего запаха. После этого устройство быстро стало популярным в Америке.

В СССР первые холодильники создали в 1937 году на Харьковском тракторном заводе. Их массовое производство было освоено только в 1960 годы.

Автор: hi-tech.mail.ru ХТЗ-120

Интересные факты:

- Много лет хладагентом в холодильниках был фреон. Но со временем его запретили из-за негативного воздействия на озоновый слой.

- В 2006 году ученые из Университета Алабамы и Хассельта придумали самый маленький холодильник в мире. Он известный, как броуновский холодильник. Предназначен для экспериментов в молекулярной биологии.

- Крупнейший в мире холодильник занимает 27 километров площади, он находится на франко-швейцарской границе в западной стороне Женевы. Был создан в научных целях для проведения экспериментов.

- У большинства людей на холодильнике есть минимум несколько магнитов. А вот у жительницы города Хендерсон штата Невада Луизы Гринфарб таких магнитов более 32 000.

31-летняя британка Джесс Уильямс с детьми оказалась заваленной обломками в результате взрыва дома. Ее жизнь спас холодильник, который принял на себя практически весь удар, защитив семью от обломков.