День кота: крупнейший представитель весит 450 кг

На планете скоро не останется людей, которые равнодушно относятся к кошкам. С каждым годом любовь к этим животным растет. Им посвящают песни, возводят памятники и даже создают страницы в социальных сетях, которые набирают тысячи подписчиков. Поэтому нет ничего удивительного в том, что 8 августа отмечают день кошек.

Автор: Katarzyna Modrzejewska from Pexels "Отпечаток носа" у каждого кошки столь же уникален, как отпечатки пальцев у человека

Международный фонд защиты животных "Animal Welfare" ввел праздник не только с целью чествования пушистых любимцев. Главная цель – обратить внимание на проблемы бездомных кошек.

Автор: Anna Shvets from Pexels "Отпечаток носа" у каждого кошки столь же уникален, как отпечатки пальцев у человека

Интересные факты:

- Согласно иудейской легенде, Ной молился Богу, прося защитить еду на ковчеге от крыс. В ответ на это Бог заставил льва чихнуть, и из него выскочил кот.

- В древности египтяне, когда их домашняя кошка умирала, в знак траура сбривали брови. Мертвых кошек бальзамировали и хоронили в семейной гробнице. Чтобы киса в загробном царстве не голодала, рядом с мумией кошки клали несколько мумий мышей.

Автор: pixabay.com "Отпечаток носа" у каждого кошки столь же уникален, как отпечатки пальцев у человека

- Крупнейший в мире кот – лигр Геркулес. Его вес 450 кг.

- В мире живут более 500 млн домашних кошек.

- Самая "кошачья" страна – это Австралия. Там на 10 человек приходится 9 кошек.

Автор: pixabay.com "Отпечаток носа" у каждого кошки столь же уникален, как отпечатки пальцев у человека

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- Наименьший дикий котик – Черноногий. Самки этого вида весят не более двух кг.

- В Британии и Австралии считают встречу с черным котом большой удачей. При том, что в Европе и Северной Америке, наоборот, плохим знаком.

- Большинство пушистиков способны найти путь домой, несмотря на шокирующие расстояния. По мнению экспертов, они либо определяют свое местоположение по углу солнечного света, или у них есть намагниченные клетки в мозге, которые действуют как компас.

Автор: Kirsten Bühne from Pexels "Отпечаток носа" у каждого кошки столь же уникален, как отпечатки пальцев у человека

- Самая популярная в мире порода кошек – "Персидская".

- Старейшей кошкой, занесенной в Книгу рекордов Гиннесса, считается Crème Puff из Остина, штат Техас. Она жила с 1967 по 6 августа 2005 года. Умерла через три дня после 38-го дня рождения.

- Коты чувствительны к вибрациям. Они могут почувствовать толчки землетрясения на 10-15 минут раньше людей.

Автор: pixabay.com "Отпечаток носа" у каждого кошки столь же уникален, как отпечатки пальцев у человека

- У владельцев кошек на 30% снижается вероятность инфаркта или инсульта.

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