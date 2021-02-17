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среда, 17 февраля 2021 11:07

День кошек в Европе: показали популярнейших пушистиков
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День кошек в Европе традиционно отмечают 17 февраля. Праздник появился по инициативе журналистки Клауди Ангелетти в 1990 году и впоследствии распространился в европейских странах, включая Украину.

Подборку самых популярных котов в Instagram, которые живут в Европе, сделало издание "Сегодня". Одна из них - британская длинношерстная кошка Смузи из Нидерландов. За ее обновлениями в сети следят 1,4 млн подписчиков. Пользователи называют ее самой красивой кошкой мира за золотистый оттенок шерсти и зеленые глаза. У хозяйки Смузи есть также кот этой породы по кличке Милкшейк. У него пока 322 тыс. подписчиков.

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Смузи из Нидерландов
Фото: Instagram.com/Smoothie the Cat
Милкшейк из Нидерландов
Монти из Дании
Альберт из Великобритании
Ася из Беларуси

Кот Монти родился без носовой кости и до 3 лет жил в приюте. Пара из Дании влюбилась в него с первого взгляда и забрала к себе. С тех пор котик получил невиданную известность в соцсетях.

Кудрявый кот из Британии породы селкирк-рекс напоминает хозяевам известного физика Альберта Эйнштейна. Животное назвали в его честь.

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Дизайнер интерьера Ирина из Минска завела страницу для своей кошки по кличке Ася. У нее уже более 23 тыс. поклонников.

Рыжий кот Хосико породы скотиш-страйт живет в Москве. За его страницей в Instagram следят 1,8 млн подписчиков.

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Всемирный день кошек отмечают 8 августа. Международный фонд защиты животных Animal Welfare ввел праздник не только с целью чествования пушистых любимцев. Главная цель – обратить внимание на проблемы бездомных кошек.

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