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четверг, 09 сентября 2021 03:00

День ангела 9 сентября празднует женщина-цветок и 9 мужских имен
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День ангела 9 сентября, согласно православному именословц, отмечают Анфиса, Александр, Владимир, Дмитрий, Иван, Мефодий, Михаил, Савва, Степан и Павел.

Для тех, кто выбирает как назвать ребенка, Gazeta.ua предлагает узнать значение имен.

Поздравьте знакомых с днем ангела яркой открыткой
Фото: unsplash.com
Поздравьте знакомых с днем ангела яркой открыткой
Поздравьте знакомых с днем ангела яркой открыткой
Поздравьте знакомых с днем ангела яркой открыткой
Поздравьте знакомых с днем ангела яркой открыткой

Женское имя Анфиса происходит из греческого языка от корня анфос - "цветок" и дословно означает "цветущая".

Мужское имя Александр происходит от древнегреческого имени Александрос, что имеет два корня: алекс - "защищать" и андрос - "человек". Имя обычно трактуют как "защитник людей". Женская форма имени - Александра.

Мужское имя Владимир распространено среди славянских народов, после канонизации Владимира Святого стало каноническим православным, а также католическим. Его происхождение связывают с словам "власть", "владеть" и "мир". Что, однако, исследователи считают ошибочным. Потому что в древнерусских памятках имя писалось как Володимѣръ, где мѣръ означает "большой". Поэтому, вполне вероятно, дословно означает "большой обладатель", "великий правитель".

Происхождение мужского имени Дмитрий связано с именем Деметры - древнегреческой богини земли и плодородия, и означает "преданный Деметре".

Мужское имя Иван происходит от древнееврейского Йоханен, что означает "Яхве милостив", "Бог милостив", то есть "Божья милость". Имя имеет жиносу форму - Иванка, Иванна.

Мужское имя Мефодий происходит из древнегреческого, где читается как Методий. Имеет значение "любящий порядок".

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Мужское имя Михаил происходит от древнееврейского имени Микаэль и означает "равный Богу", "подобный Богу". Имя имеет женскую форму - Михайлина.

Мужское имя Савва имеет древнееврейское происхождение от сава и означает "старец, мудрец". По другой версии, происходит от имени Савватий, что означает "субботний".

Мужское имя Степан происходит от древнегреческого имени Стефанос, что дословно означает "диадема", "венок, венец". Женская форма имени - Стефания, Степанида.

Мужское имя Павел происходит от латинского слова paulus, что означает "скромный", "младший", "маленький".

Если у вас есть знакомые, которые сегодня празднуют день ангела, не забудьте поздравить их с праздником.

Автор: pinterest.ru
  Поздравьте знакомых с днем ангела яркой открыткой
Поздравьте знакомых с днем ангела яркой открыткой

Поздравления для именинников

Желаю радостных мгновений,
Веселых и удачных лет,
Чудесных грез и сновидений,
Во всех делах твоих - побед.

Пусть праздник в дом приходит часто,
Пусть будет мир и лад в семье.
Тебя от сердца поздравляю,
Желаю лучшего тебе.

***

Пусть будет много-много счастья,
Друзья поддержат пусть всегда,
Чтоб никогда не огорчаться,
Не знать печали никогда.

Чтобы душа почаще пела,
В глазах сияли огоньки,
А сердце ввысь всегда летело,
Не зная горя и тоски.

Автор: pinterest.ru
  Поздравьте знакомых с днем ангела яркой открыткой
Поздравьте знакомых с днем ангела яркой открыткой

Примите искренние поздравления
С днем ангела от всей души.
Желаем счастья, смеха и веселья,
Чтоб были вы собою хороши!

Пусть жизнь приносит радостные вести,
Не будет в ней печали и забот.
Родные будут вечно с вами вместе,
Не будет слез, обид, потерь, невзгод!

Живите в мире и в ладу с собою,
Пусть вам сопутствует удача и успех,
А счастье льется чистою рекой.
И пусть звучит ваш добрый, звонкий смех!

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***

Побед больших тебе желаю,
Отрады, нежности, тепла,
Здоровья крепкого без краю,
Достатка, мира и добра.
Работа чтоб была не в тягость,
А отдых превосходен был,
Веселье было чтоб и радость,
Любовь, огромная как мир.

***

В любой отрезок года
Пусть радуют тебя
Хорошая погода
И добрые друзья.

И небо голубое
Пусть будет окном.
И - счастья неземного,
Любви тебе вагон.

Душевного покоя
И веры в чудеса,
Чтобы от бед хранили
Святые небеса.

9 сентября православная церковь чтит память преподобного мученика Кукши, ученика его мученика Никона и преподобного Пимена Постника Киево-Печерских, в Ближних пещерах; преподобного Пимена Великого, родившегося в Египте около 340 года; преподобного Пимена Палестинского, жившего в VI веке в пещере пустыни Рува.

В этот день также вспоминают святителя Осия, епископа Кордувийского; преподобного Савву Венефальського; мученицу Анфису; святителя Ливерия, папу Римского; священноисповедника Дмитрия (Крючкова) священномученика Павла (Фокина), пресвитера; преподобномученика Мефодия (Иванова), пресвитера; священномученика Владимира (Соколова) священномученика Александра (Цицерова) священномученика Иоанна (Лебедева) новомучеников Михаила (Воскресенского) и Стефана (Немкова) священномученика протоиерея Иоанна (Смирнова).

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