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пятница, 24 декабря 2021 08:50

Дед Мороз — казак и самодельные открытки: как праздновали Рождество 100 лет назад
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В столичном Музее истории Киева презентовали выставку "Рождественские истории Киева". Она посвящена традициям празднования Рождества и Нового года конца XIX - начала XX века.

"В это непростое время глобальных перемен каждому из нас хочется понимать ради чего мы живем. Обычно Рождество и новогодние праздники это время подведения итогов и сведения новых планов. Конечно, это семейные праздники, во время которых хочется делать большое добро. Для меня выставка является проявлением семейной заботы, которая объединяет прошлое, настоящее и позволяет строить будущее. Хочется основать традицию посещения музеев семьей, вместе с детьми и друзьями, чтобы возрождать семейные ценности. Киевлянам есть чем гордиться: невероятными традициями, духом меценатства и возможностью делиться добром", - рассказал меценат выставки Игорь Лиски.

Автор: Кристина Ямбор
  Меценат выставки Игорь Лиски
Меценат выставки Игорь Лиски

Посетив Музей, посетители увидят около тысячи эксклюзивных и коллекционных экспонатов, которые рассказывают истории жизни киевлян разных эпох и создают незабываемую атмосферу рождественско-новогоднего чуда.

Среди самых интересных экспонатов: оригинальные поздравительные открытки местного и зарубежного производства, коллекция елочных игрушек и Дедов Морозов, уникальная Вифлеемская звезда и много коллекционных елочных украшений.

Выставка "Рождественские истории Киева" продлится с 24 декабря по 19 января
Фото: Кристина Ямбор
Выставка "Рождественские истории Киева" продлится с 24 декабря по 19 января
Выставка "Рождественские истории Киева" продлится с 24 декабря по 19 января
Выставка "Рождественские истории Киева" продлится с 24 декабря по 19 января
Выставка "Рождественские истории Киева" продлится с 24 декабря по 19 января

"Многие представленные на выставке экспонаты экспонируются впервые. Выставка интерактивна — с экскурсиями, квестами, образовательной программой с мастер-классами, когда дети и взрослые смогут сделать своими руками рождественские подарки. Все это наши киевские традиции, которые нужно поддерживать и продолжать. мы ждем киевлян на нашей выставке", - сказала генеральный директор Музея истории Киева Татьяна Костенко.

На протяжении всего времени выставки в музее можно будет посетить экскурсии и тематические мастер-классы, которые позволят полностью погрузиться в атмосферу старого Киева.

"Я очень хочу, чтобы вы вдохновлялись, чтобы приходили ваши дети. Я буду проводить мастер-классы, буду учить делать красоту. Это будут правила этикета, рождественский венок, ангел и открытка. Я очень хочу, чтобы дети поняли, что не стоит бегать по магазинам и искать подарок. Счастье, когда у тебя внутри есть кое-что, что тебя делает богатым", - сказала дизайнер-декоратор Наталья Сергеева.

Автор: Кристина Ямбор
  Дизайнер-декоратор Наталья Сергеева
Дизайнер-декоратор Наталья Сергеева

Выставка "Рождественские истории Киева" продлится с 24 декабря по 19 января в Музее истории Киева.

Уже совсем скоро зимние каникулы. Обычно они начинаются перед Новым годом и заканчиваются после Рождества. Но будут ли в этом году зимние лагеря для детей? Как организовать интересный, насыщенный и полезный отдых?

Автор: Кристина Ямбор
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Дата
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