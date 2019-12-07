Что такое аллергия на холод

Есть ли аллергия на холод?

С понижением температуры воздуха у некоторых людей возникают сухость, шелушение и трещины. Это называют аллергией на холод. Но настоящая аллергия на холод - очень редкая болезнь.

Настоящая аллергия на холод является ошибкой иммунной системы, и никто точно не знает, почему некоторые люди чувствительны к низким температурам. Проявляеться красной сыпью. Она чешется и похожа на след от крапивы. Реакция может появиться через несколько минут после контакта с ледяным воздухом, водой в бассейне, коктейлем со льдом, мороженым и чем-то холодным.

Появляется в месте контакта с возбудителем и исчезает через несколько часов, передает "24 канал".

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Аллергия на холод может исчезнуть через 5-6 лет после первых проявлений, но некоторых людей она сопровождает всю жизнь. Аллерголог сможет подобрать лечение и помочь избавиться болезни.

Лошади, собаки и кошки лучше влияют на здоровье человека. Пребывание с ними ускоряет выход из депрессии, стабилизирует сердцебиение и восстанавливает работу желудка. При формировании опорно-двигательного аппарата рекомендуется "сотрудничество" с лошадьми. Также наркозависимые и алкоголики имеют больше шансов на реабилитацию при общении с этими животными. Травмы и ранения также быстрее заживают.