Что погода 17 августа расскажет о ноябре

17 августа по народному календарю день Евдокии Сеногнойки. Фото: unsplash.com

Православная церковь 17 августа чтит память преподобномученицы Евдокии Римлянки.

В народе этот день называли Евдокией или Авдотьей. Среди ее прозвищ в этот день - Сеногнойка, Огуречница, Малиновка.

Хозяева старались убрать ботву с огорода, пока не высохла, чтобы сложить ее в компостную яму.

От Авдотьи начинаются мелкие дожди в виде мороси. Они губительны для сена, поэтому до сих пор хозяева пытались укрыть копны.

Заканчивался сезон сбора лесной малины, поэтому все, кто не задействован на полевых работах, отправлялся в лес за ягодами.

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Приметы этого дня

Какая погода на Авдотью - таким и ноябрь будет.

Дождь на Сеногнойку - сгниет все сено, что не успели убрать.

Считалось, что в этот день вырастают кривые огурцы, поэтому урожай лучше собрать как можно раньше.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя занимать деньги.

Также день не стоит проводить в одиночестве, лучше посвятить его родным и близким.

17 августа православная церковь чтит семь отроков эфесских - Максимилиана, Ямвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина. В этот день также молитвенно почитают память преподобномученицы Евдокии; мученика Елевферия, куликулария Византийского; мученика Космы Айтолийського; румынского святого Иосифа Нового; преподобного Михаила (Жука), иеромонаха; мучеников Симеона и Дмитрия (Воробьевых).