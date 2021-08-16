17 августа чествуют святых, которым молятся о сне

17 августа молятся семи отрокам Эфесский. их считают покровителям людей, которые плохо спят. Фото: crkvenikalendar.com

По православному календарю, 17 августа почтили память семи семь воинов-отроков эфесских: Максимилиана, Ямвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина.

Жили в середине III века в городе Эфесе. Максимилиан был сыном градоначальника, другие юноши были также из знатных семей. С юных лет исповедовали христианство.

Отказавшись подчиниться приказу императора Декия принести жертву языческим богам, юноши укрылись в пещере горы Охлон. Однако, гонители христиан нашли их и замуровали в пещере заживо. Чтобы донести до потомков мученический подвиг юношей, один человек вложил среди камней свинцовые таблички с именами и кратким пересказом событий. Но вместо смерти Господь привел отроков чудный сон.

Юноши пробыли в пещере более 170 лет. Потом случайно были открыты: вместо костей люди, раскопали вход, нашли живыми в нетленному одежде семи отроков, пробудившиеся от чудесного своего сна. Рассказав о себе и своих муки, на глазах у всех юноши склонили головы на землю и опять заснули. На этот раз - до всеобщего воскресения. Это чудо показали в V веке.

К покровительства семи праведных отроков обращаются больные, измученные долгим бессонницей. А также родители, молятся о своих детях, которые плохо засыпают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Церковный праздник 16 августа: кому сегодня молятся

Также сегодня вспоминают преподобномученицы Ию (Евдокию). Святая мученица Ия была среди девяти тысяч христиан. которые взял в плен персидский царь Сапор II. Пленницу отправили к персидскому города Визада. Начальник персидских волхвов заставлял святую к отречению от Христа, но она осталась непреклонной и была отдана пыткам. Затем ее бросили в темницу и после повторных пыток обезглавили.

17 августа также молитвенно почтили память мученика Елевферия, куликулария Византийского; мученика Космы Айтолийского; румынского святого Иосифа Нового; преподобного Михаила (Жука), иеромонаха; мучеников Симеона и Дмитрия (Воробьевых).