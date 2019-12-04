Что подарить коллегам на Новый год: 5 идей

Сколько часов в день вы бы не проводили с коллегами, всегда приятно осчастливить членов коллектива небольшими подарками.

Стоит подумать о недорогих, универсальных вещах, которые можно купить в большом количестве, пишет fastcompany.com.

Автор: unsplash.com Термокружка может стать хорошим подарком на зимние праздники.

Термокружка

Независимо от того, оказывают ваши коллеги предпочтение горячему кофе, чаю или охлажденному вину, подобная вещь всегда пригодится. Она многоразовая и ее можно брать куда угодно: в офис, на прогулку в парке или на природу.

Автор: unsplash.com Соусы могут стать хорошим подарком на зимние праздники.

Набор соусов

Если ваши коллеги кулинары, им может понравиться получить в подарок набор соусов, который они смогут использовать для создания разнообразия блюд.

Автор: unsplash.com Брелок может стать хорошим подарком на зимние праздники.

Брелок

Брелок - новые носки. Здесь трудно ошибиться. Такой подарок может быть аксессуаром, который разнообразит сумки или рюкзаки коллег.

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Автор: unsplash.com Блокнот может стать хорошим подарком на зимние праздники.

Блокнот

Для тех, кто любит канцтовары и использует записные книжки для организации дня - замечательный подарок. Не забудьте написать от себя пожелания на следующий год, чтобы поднять коллеге настроение.

Автор: unsplash.com Шоколад может стать хорошим подарком на зимние праздники.

Шоколад

Есть один вечный подарок, на получение которого не жалуется никто - шоколад. Плитка качественного шоколада - залог хорошего праздника. Так было с самого детства.

Новогоднее печенье может стать подарком или елочными игрушками. Его можно сделать любой формы и цветов.