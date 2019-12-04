Что подарить коллегам на Новый год: 5 идей

Сколько часов в день вы бы не проводили с коллегами, всегда приятно осчастливить членов коллектива небольшими подарками.
Стоит подумать о недорогих, универсальных вещах, которые можно купить в большом количестве, пишет fastcompany.com.
Термокружка
Независимо от того, оказывают ваши коллеги предпочтение горячему кофе, чаю или охлажденному вину, подобная вещь всегда пригодится. Она многоразовая и ее можно брать куда угодно: в офис, на прогулку в парке или на природу.
Набор соусов
Если ваши коллеги кулинары, им может понравиться получить в подарок набор соусов, который они смогут использовать для создания разнообразия блюд.
Брелок
Брелок - новые носки. Здесь трудно ошибиться. Такой подарок может быть аксессуаром, который разнообразит сумки или рюкзаки коллег.
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Блокнот
Для тех, кто любит канцтовары и использует записные книжки для организации дня - замечательный подарок. Не забудьте написать от себя пожелания на следующий год, чтобы поднять коллеге настроение.
Шоколад
Есть один вечный подарок, на получение которого не жалуется никто - шоколад. Плитка качественного шоколада - залог хорошего праздника. Так было с самого детства.
Новогоднее печенье может стать подарком или елочными игрушками. Его можно сделать любой формы и цветов.
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