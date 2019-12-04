Что подарить коллегам на Новый год: 5 идей

 
Ексклюзивы
1/5
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 981
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 5112
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19134
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6120
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 378
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3106
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1260
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1188
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1260
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1071
Фото
Все фото
20
16
8
10
4
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Наглый и истеричный: женщина спасла соболя
Наглый и истеричный: женщина спасла соболя
Сеть растрогала белка, которая не может спать без любимой игрушки
Сеть растрогала белка, которая не может спать без любимой игрушки
Новый бьюти-тренд - татуировки на ушах
Новый бьюти-тренд - татуировки на ушах
Овчарка Гера рассказывает реальные истории из жизни правоохранителей
Овчарка Гера рассказывает реальные истории из жизни правоохранителей
Видео
Все видео
Уникальное явление: львица родила второй раз за год
Уникальное явление: львица родила второй раз за год
Флешмоб по подъему стульев #ChairChallenge не под силу многим мужчинам
Флешмоб по подъему стульев #ChairChallenge не под силу многим мужчинам
На журналиста напала свинья
На журналиста напала свинья
Питон задушил оленя на водопое
Питон задушил оленя на водопое
Вышла мультипликационная колыбельная о Киеве для детей
Вышла мультипликационная колыбельная о Киеве для детей
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 5112
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1845
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2277
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6120
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 972
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
1 Просмотров: 918
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
четверг, 05 декабря 2019 02:24

Что подарить коллегам на Новый год: 5 идей
5

  Комментировать

Сколько часов в день вы бы не проводили с коллегами, всегда приятно осчастливить членов коллектива небольшими подарками.

Стоит подумать о недорогих, универсальных вещах, которые можно купить в большом количестве, пишет fastcompany.com.

Автор: unsplash.com
  Термокружка может стать хорошим подарком на зимние праздники.
Термокружка может стать хорошим подарком на зимние праздники.

Термокружка
Независимо от того, оказывают ваши коллеги предпочтение горячему кофе, чаю или охлажденному вину, подобная вещь всегда пригодится. Она многоразовая и ее можно брать куда угодно: в офис, на прогулку в парке или на природу.

Автор: unsplash.com
  Соусы могут стать хорошим подарком на зимние праздники.
Соусы могут стать хорошим подарком на зимние праздники.

Набор соусов
Если ваши коллеги кулинары, им может понравиться получить в подарок набор соусов, который они смогут использовать для создания разнообразия блюд.

Автор: unsplash.com
  Брелок может стать хорошим подарком на зимние праздники.
Брелок может стать хорошим подарком на зимние праздники.

Брелок
Брелок - новые носки. Здесь трудно ошибиться. Такой подарок может быть аксессуаром, который разнообразит сумки или рюкзаки коллег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каким подарком на Новый год можно удивить мужа в 2020 году?

Автор: unsplash.com
  Блокнот может стать хорошим подарком на зимние праздники.
Блокнот может стать хорошим подарком на зимние праздники.

Блокнот
Для тех, кто любит канцтовары и использует записные книжки для организации дня - замечательный подарок. Не забудьте написать от себя пожелания на следующий год, чтобы поднять коллеге настроение.

Автор: unsplash.com
  Шоколад может стать хорошим подарком на зимние праздники.
Шоколад может стать хорошим подарком на зимние праздники.

Шоколад
Есть один вечный подарок, на получение которого не жалуется никто - шоколад. Плитка качественного шоколада - залог хорошего праздника. Так было с самого детства.

Новогоднее печенье может стать подарком или елочными игрушками. Его можно сделать любой формы и цветов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что подарить коллегам на Новый год: 5 идей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Жители Донбасса готовятся &quot;порвать экономику Украины&quot;
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины" 7 Просмотров: 59662
&quot;Нормандская встреча&quot;. Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление
"Нормандская встреча". Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление 2 Просмотров: 27733
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
 1 Просмотров: 16524
Затянуло за несколько минут в мутную воду: мужчина погиб на глазах у сыновей
Затянуло за несколько минут в мутную воду: мужчина погиб на глазах у сыновей Просмотров: 10170
Какими были Карпаты в начале ХХ века - подборка фото
Какими были Карпаты в начале ХХ века - подборка фото
20
 Просмотров: 9279
Интересно
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
20
 Просмотров: 1179
Показали яркие фото двух галактик
Показали яркие фото двух галактик Просмотров: 153
"Джокера" Хоакина Феникса признали человеком года
"Джокера" Хоакина Феникса признали человеком года Просмотров: 360
Сьогодня отмечают Третью Пречистую: традиции праздника
Сьогодня отмечают Третью Пречистую: традиции праздника Просмотров: 1746
Наглый и истеричный: женщина спасла соболя
Наглый и истеричный: женщина спасла соболя
16
 Просмотров: 3142
Больше всего комментируют
7
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины"
5
"Больно и противно" - украинский музыкант жаловался Дудю на ущемления Донбасса
3
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности
2
Вятрович принес присягу народного депутата
2
Богдана в день рождения назвали "суперменом"
Голосов: 584
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua