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воскресенье, 14 октября 2018 08:00

Что можно и чего нельзя делать на Покров

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Что можно и чего нельзя делать на Покров
14 октября также торжественно отмечается украинское казачество и считается годовщиной основания в 1942 году Украинской повстанческой армии. Фото: kor.ill.in.ua

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Украине христиане отмечают ежегодно 14 октября.

Его считают главным осенним христианским праздником, история которого восходит к событиям далекого 910 года в Константинополе, - пишут 24 Новини.

Странное явление Богородицы ободрило и утешило греков, собрав последние силы, они победили сарацинов. С тех пор, христиане верят, что Покров Пресвятой Богородицы хранит и защищает их, а сам праздник, то забытое греческой церковью, стало на Руси одним из любимых.Богородица

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молилась и протягивала над паломниками храма омофор. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться Богу за христиан и долгое время пребывала в молитве. А потом подошла к Престолу и сняла со Своей головы покрывало, протянув его над молящимися в храме, защищая их от врагов видимых и невидимых.

14 октября также торжественно отмечается украинское казачество и считается годовщиной основания в 1942 году Украинской повстанческой армии. А с 2015 года, согласно Указу Президента Украины от 13 октября 2014 года, эта дата еще и официально отмечается как День защитника Украины.

Что делать в праздник Покрова Пресвятой Богородицы

В этот день верующий христианин обращается с молитвой к Богородице и просит у нее крепкого здоровья, помощи, поддержки и защиты, а также помощи в семейной жизни и, конечно же, в любви. Принято считать, что в течение всего года, Богородица оберегает человека, которая у нее в этот день просит помощи, покрывая ее непосредственно своим покровом.

В этот день печь блины и обносить ими углы жилья, чтобы задобрить домового, а по вечерам устраивать шумные застолья.

Девушки, которые искренне хотят выйти замуж, могут прийти в церковь именно в начале праздничного богослужения, поставить свечу у иконы Покрова Пресвятой Богородицы, и попросить ее о замужестве, а также о счастливой семейной жизни.

Семейные пары, конечно же, могут прийти в праздник в храм, чтобы также попросить милости и заступничества Матери Божьей.

Этот день тоже нужно делать дары бедным и сиротам, а также окуривать дома дымком от горящих веточек яблони или вишни - для благополучия и удачи.

Что нельзя делать в праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Как в любое религиозный праздник, на Покров Пресвятой Богородицы нельзя делать серьезную хозяйственную работу, а также выполнять много домашних обязанностей, а именно: строить, копать, убирать, стирать, шить, вязать, гладить.

В праздник Покрова также нельзя сквернословить, ругаться с людьми, употреблять алкогольные напитки, желательно даже не готовить что-то серьезное в позднего ужина.

А еще нельзя в этот день занимать деньги и отказывать сватам - по примете, и девушка, которая отказала сватам на Покрову, еще года три НЕ БУДЕТ никем просватана.

Приметы праздника Покрова Пресвятой Богородицы

- Если на Покров улетают журавли, то зима будет ранней и холодной.

- Если дуб и береза ​​на Покров сбросят все листья, то год будет легкий, а если не все - к суровой зиме.

- До Покрова - осень, после Покрова - зима.

- Откуда на Покров ветер дует, с той стороны и жди первые морозы.

- Если на Покров ветер южный - зима будет теплой, северный и восточный - холодной, западный - снежной.

- Если на Покров падает снег, то и на Дмитрия (8 ноября) пойдет снег, а если снега не будет, то и на Екатерины (7 декабря) снега не будет.

- Если первый снег до Покрова выпадет, то зима не скоро придет.

- Какая погода на Покров, такой вся зима будет.

- Не утеплить дом до Покрова - всю зиму будешь мерзнуть.

- Многие блинов на Покров - дома всю зиму будет тепло.

- Если на Покров истопить печь яблоней, то всю зиму дома будет тепло.

- Покрова пришла - посиделки привела.

- На Покров последний сбор плодов.

- Если детей на Покров облить водой через сито, они меньше болеть.

- Весело Покров проведешь - хорошего жениха найдешь.

- Снег в свадьбу на Покров - счастье молодым.

- Много снега на Покров - будет много свадеб следующего года.

- Если парень на Покров к девушке ухаживает, он станет ее женихом.

- На Покров сильный ветер - будет много невест.

- Если сыграть свадьбу на Покров - молодые будут жить душа в душу.

Рождество Пресвятой Богородицы также называют Вторая Пречистая или "осенины", так как 21 сентября наступает осень по народному календарю.Праздник следует начинать с похода в храмы на богослужение. После этого обязательно поздравить близких и посетить родственников.

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