Брак с красивыми местными: как в Амстердаме заманивают туристов

В Амстердаме туристы могут жениться с местными на сутки. Фото: style.nv.ua

В Амстердаме туристам разрешили жениться с местными красавцами и красавицами на сутки. Это делают, чтобы улучшить отношения между людьми.

Город с населением в миллион просто не может справиться с 19 миллионами туристов, которые приезжают каждый год. Это раздражает местных, пишет Inspired.

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Локальная власть хочет немного организовать и распределить путешественников. Поэтому создали специальную программу, по которой каждый приезжий может жениться с местным жителем и пойти гулять малоизвестными маршрутами. А "свадебная церемония" будет длиться всего 35 мин.

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