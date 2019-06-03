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вторник, 04 июня 2019 02:24

Брак с красивыми местными: как в Амстердаме заманивают туристов

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Брак с красивыми местными: как в Амстердаме заманивают туристов
В Амстердаме туристы могут жениться с местными на сутки. Фото: style.nv.ua

В Амстердаме туристам разрешили жениться с местными красавцами и красавицами на сутки. Это делают, чтобы улучшить отношения между людьми.

Город с населением в миллион просто не может справиться с 19 миллионами туристов, которые приезжают каждый год. Это раздражает местных, пишет Inspired.

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Локальная власть хочет немного организовать и распределить путешественников. Поэтому создали специальную программу, по которой каждый приезжий может жениться с местным жителем и пойти гулять малоизвестными маршрутами. А "свадебная церемония" будет длиться всего 35 мин.

Байкер из Ровно Андрей Супрунюк и Мирослава Мишкевич поженились на дне Красного моря в впадине, где затонул корабль "Тистлегорм" на борту с мотоциклами.

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