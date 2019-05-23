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четверг, 23 мая 2019 14:00

Пара байкеров поженилась на затонувшем корабле
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Андрей Супрунюк и Мирослава Мишкевич поженились на дне Красного моря
Фото: Фото предоставлено Андреем Супрунюком
Андрей Супрунюк и Мирослава Мишкевич поженились на дне Красного моря
Андрей Супрунюк и Мирослава Мишкевич поженились на дне Красного моря
Андрей Супрунюк и Мирослава Мишкевич поженились на дне Красного моря
Андрей Супрунюк и Мирослава Мишкевич поженились на дне Красного моря

Байкер из Ровно Андрей Супрунюк и Мирослава Мишкевич поженились на дне Красного моря в впадине, где затонул корабль "Тистлегорм" на борту с мотоциклами.

"Раз в год неделю ныряем с аквалангами, уже профессиональные дайверы. Для этого снимаем яхту и плаваем Красным морем. По цене это столько же, как отдохнуть в приличном отеле на побережье Египта или Турции. В 640 евро с человека включено и питание и ныряния", - говорит Андрей.

Предложение руки и сердца мужчина делал также под водой. В октябре прошлого года во время отдыха на яхте пара нырнула под воду для фотосессии. В это время мужчина знаками показал на свое сердце и протянул руку любимой. Она кивнула головой в знак согласия. На суше подтвердил предложение словами. Свадьбу сыграли 3 апреля.

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Подготовиться к свадьбе помогла дизайнер из Ровно Богуслава Якушевская. Она много лет шила одежду для невесты и знала все ее предпочтения.

"Для меня сшили белый купальник с металлическими вставками, гетры и фату, мужчина был в белом комбинезоне", - вспоминает Мирослава.

На глубину в 22 метра пара спускалась вместе с инструктором и фотографом. До последнего был риск перенести официальную церемонию, потому что в день свадьбы похолодало и сильно сбивала подводное течение. Поэтому, чтобы спуститься инструктор натянул веревку, по которой молодые постепенно оказались внизу.

"Обычно в том месте очень много туристов, но в тот день не было. К тому же, нам пришлось погружаться в гидрокостюмах. На глубине одели друг другу кольца", - говорит Андрей.

Потом еще раз погрузились на меньшую глубину вместе с друзьями и под водой пили шампанское. Сделать это возможно исключительно на глубине до 10 метров. Празднование продолжили на яхте. Для него дизайнер сшила легкое платье для яхтинга с кружевом и белую футболку и голубые шорты для жениха. Вся одежда подарила женихом.

"Свадьба была без родственников. Только мы и друзья. Родители с обеих сторон восприняли такую идею нормально. Они знают о нашей любви к активному отдыху. Планируем собрать всех летом на природе, где организуем небольшой пикник", - добавляет Андрей.

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23
мая

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