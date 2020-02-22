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воскресенье, 23 февраля 2020 01:35

Безжалостный приговор Клаудии Рогге: "индивидуальности нет, все люди одинаковы и играют одну и ту же роль"
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5 тысяч пластмассовых детских голов, 66 голых мужчин, стоящих на коленях - такими были первые мобильные инсталяции немецкой фотохудожницы Клаудии Рогге. Клаудиа путешествовала по Европе в грузовике со стеклянном кузовом, где и были помещены инсталяции. Внимание к ней было большим: везде, где проезжал грузовик, люди начинали обсуждать свои ассоциации — Освенцим, конформность.

Современный мир стремиться к определенным стандартам, что приводит к единообразию. Именно это и вызывает у многих желание отстаивать свою индивидуальность, чтобы хоть как-то выделиться из толпы. Этому парадоксу и посвящены работы Клаудии, которая одновременно показывает толпу и индивидуальность.

"Я решила сама составлять группы или даже толпы из отдельных личностей, - говорит Рогге. - Отражение реальной жизни меня не интересует, я хочу создавать свою. Для этого мне приходится облекать свои идеи в физическую форму. Например, если я хочу разместить в своей работе змею, то мне необходимо принести ее в студию и навести на нее объектив".

Передвижная инсталляция стала прелюдией к первой серии фотографий "Взаимоотношения" ("Rapport"), где повторяющиеся человеческие фигуры составляли геометрический узор. За этими довольно статичными работами вскоре последовала серия "Единообразие" ("Uniform") с драматической композицией.

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Каждая новая серия работ обычно начинается с многочасовой фотосессии, во время которой она делает более 2 тысяч снимков, а затем монтирует отобранные работы на компьютере, собирая отдельные моменты в групповое представление. Рогге просит своих натурщиков повторять одни и те же задания или действия: падать на землю или тянуться к небу, выполнять акробатические трюки или укачивать воображаемого младенца. Так, в серии работ "Битва" ("Battle") участникам предложили кидать друг в друга перезрелыми помидорами, а в другой серии модели прыгали через горы мыльной пены.

"Я вижу большую разницу между обычными фотографиями, коммерческим фото для рекламы и журналов и искусством, - говорит Рогге о творчестве будущего. - Что касается первых двух, их становится слишком много. Все фотографируют все, снимки появляются на Facebook, в Instagram. Чтобы удивить мир, будьте безумными и серьезными, боритесь, опираясь на свои мысли и идеи, обдумывая их: действительно ли они новы? И определитесь, на самом ли деле вы хотите быть художником. Успех не гарантирован. Это должна быть стопроцентная страсть".

Клаудиа Рогге. Ever After
Клаудиа Рогге. Ever After
Клаудиа Рогге. Ever After
Клаудиа Рогге. Ever After. Чистилище
Клаудиа Рогге. Ever After

Фото: cameralabs.org, photographers.ua

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