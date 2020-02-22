Безжалостный приговор Клаудии Рогге: "индивидуальности нет, все люди одинаковы и играют одну и ту же роль"

5 тысяч пластмассовых детских голов, 66 голых мужчин, стоящих на коленях - такими были первые мобильные инсталяции немецкой фотохудожницы Клаудии Рогге. Клаудиа путешествовала по Европе в грузовике со стеклянном кузовом, где и были помещены инсталяции. Внимание к ней было большим: везде, где проезжал грузовик, люди начинали обсуждать свои ассоциации — Освенцим, конформность.

Современный мир стремиться к определенным стандартам, что приводит к единообразию. Именно это и вызывает у многих желание отстаивать свою индивидуальность, чтобы хоть как-то выделиться из толпы. Этому парадоксу и посвящены работы Клаудии, которая одновременно показывает толпу и индивидуальность.

"Я решила сама составлять группы или даже толпы из отдельных личностей, - говорит Рогге. - Отражение реальной жизни меня не интересует, я хочу создавать свою. Для этого мне приходится облекать свои идеи в физическую форму. Например, если я хочу разместить в своей работе змею, то мне необходимо принести ее в студию и навести на нее объектив".

Передвижная инсталляция стала прелюдией к первой серии фотографий "Взаимоотношения" ("Rapport"), где повторяющиеся человеческие фигуры составляли геометрический узор. За этими довольно статичными работами вскоре последовала серия "Единообразие" ("Uniform") с драматической композицией.

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Каждая новая серия работ обычно начинается с многочасовой фотосессии, во время которой она делает более 2 тысяч снимков, а затем монтирует отобранные работы на компьютере, собирая отдельные моменты в групповое представление. Рогге просит своих натурщиков повторять одни и те же задания или действия: падать на землю или тянуться к небу, выполнять акробатические трюки или укачивать воображаемого младенца. Так, в серии работ "Битва" ("Battle") участникам предложили кидать друг в друга перезрелыми помидорами, а в другой серии модели прыгали через горы мыльной пены.

"Я вижу большую разницу между обычными фотографиями, коммерческим фото для рекламы и журналов и искусством, - говорит Рогге о творчестве будущего. - Что касается первых двух, их становится слишком много. Все фотографируют все, снимки появляются на Facebook, в Instagram. Чтобы удивить мир, будьте безумными и серьезными, боритесь, опираясь на свои мысли и идеи, обдумывая их: действительно ли они новы? И определитесь, на самом ли деле вы хотите быть художником. Успех не гарантирован. Это должна быть стопроцентная страсть".

Фото: cameralabs.org, photographers.ua