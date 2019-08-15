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пятница, 16 августа 2019 02:25

Без волшебной палочки: художник оживляет каменные глыбы
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Начинающим художникам граффити Одеит посоветовал тщательно идти к мастерству
Фото: boredpanda.com
Начинающим художникам граффити Одеит посоветовал тщательно идти к мастерству
Начинающим художникам граффити Одеит посоветовал тщательно идти к мастерству
Начинающим художникам граффити Одеит посоветовал тщательно идти к мастерству
Начинающим художникам граффити Одеит посоветовал тщательно идти к мастерству

Художник граффити из Португалии 43-летний Серхио Одеит - легенда в профессиональном сообществе. Имеет более 365 тыс. подписчиков в Instagram, почти 258 тыс поклонников в Facebook. Покорил сердца более 6, 7 тыс. пользователей Twitter. Живет в Лиссабоне.

Серхио Одеит опубликовал последнюю работу в Instagram. Менее чем за 7 часов с момента публикации пост получил почти 80 тыс. лайков. На данный момент он приближается к 100 тыс лайков и все еще получает, пишет Вoredpanda.

Известный своими необычными трехмерными рисунками, художник использовал аэрозольную краску, чтобы превратить бетонный блок в заброшенный автобус.

Художник рассказал, что подошел к месту, где картина находится сейчас, с друзьями. Изначально у него не было вдохновениея. Он даже не взял баллончики с краской. Но после того, как вернулся домой и немного поспал, он воодушевился.

"На следующий день я сделал картину, я просто подумал, что она идеально подходит и полностью отличается от всех моих работ".

Лишь один подписчик угадал, что он планирует рисовать. Рисование автобуса заняло около 10 часов. Использовал 30 аэрозольных баллончиков.

"Я рисовал с самого детства, но никогда не ожидал, что зайду так далеко", - сказал Одеит.

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Следующий проект будет в Швейцарии, а затем в Австралии.

Начинающим художникам граффити Одеит посоветовал усердно идти к мастерству.

"Продолжай усердно работать, преследуй свои мечты и никогда не сдавайся".

Итальянский художник Мануэль Ди Рита создает муралы с эффектом объемных изображений. Работает под псевдонимом Peeta. Абстрактные рисунки с оптическими иллюзиями размещает на фасадах зданий в различных странах Европы и Азии. Для достижения 3D-эффекта художник использует многообразие теней и градиентов. На создание художественной композиции тратит от одного до 20 дней.

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