Американка ждала лотерейный выигрыш 24 года

64-летняя жительница американского штата Мэриленд выиграла $101 600 в лотерею.

Американка шла к лотерейной победе 24 года, передает УНН.

"24 года назад мне приснилось, что ко мне подошел человек и назвал комбинацию цифр: 4-8-11-21-27. С тех пор я ее использовала в лотерейных билетах. Благодаря этим цифрам 5 мая выиграла 100 тысяч долларов", - рассказала она.

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Как победительница распорядится выигрышем, не упоминается.

За один день женщина из американского штата Вирджиния, Дебора Браун, выиграла в лотерею 30 раз.

Женщина доверилась интуиции и купила 20 билетов мгновенной лотереи Pick 4, которые стоят по одному доллару, пишет The New York Times.

Американка увидела на всех билетах одинаковую комбинацию цифр и купила еще 10 билетов.