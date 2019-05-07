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вторник, 07 мая 2019 10:02

Американка ждала лотерейный выигрыш 24 года

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Американка ждала лотерейный выигрыш 24 года
Как победительница распорядится выигрышем, не упоминается Фото: news.day.az

64-летняя жительница американского штата Мэриленд выиграла $101 600 в лотерею.

Американка шла к лотерейной победе 24 года, передает УНН.

"24 года назад мне приснилось, что ко мне подошел человек и назвал комбинацию цифр: 4-8-11-21-27. С тех пор я ее использовала в лотерейных билетах. Благодаря этим цифрам 5 мая выиграла 100 тысяч долларов", - рассказала она.

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Как победительница распорядится выигрышем, не упоминается.

За один день женщина из американского штата Вирджиния, Дебора Браун, выиграла в лотерею 30 раз.

Женщина доверилась интуиции и купила 20 билетов мгновенной лотереи Pick 4, которые стоят по одному доллару, пишет The New York Times.

Американка увидела на всех билетах одинаковую комбинацию цифр и купила еще 10 билетов.

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Дата
07
мая

Тоннель строили семь лет две страны

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