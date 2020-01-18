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суббота, 18 января 2020 23:21

Американка создала дом престарелых для кошек
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Одновременно женщина держит до 10 котов
Фото: Mercury Press & Media
Одновременно женщина держит до 10 котов
Одновременно женщина держит до 10 котов

Американка 29-летняя Лаура Кэссидей решила создать приют для старых и больных кошек. Идея возникла после того, как женщина узнала об усыплении ненужных кошек в обычных приютах. Животных убивают из-за нехватки места.

Дом престарелых кошек женщина организовала 5 лет назад. Ухаживать за ними помогает ее муж 32-летний Коди. За все время пара помогла более чем 100 животных.

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"Я беру старых котов, которые не нужны людям. В приютах США большая проблема переполнения. Хочу, чтобы в моем заведении старые коты нашли свой вечный дом. Обычно, я беру худших из худших. Лечу их, как могу. Мы играем с котами, учим новым трюкам. Они имеют много свободного места для прогулок", - рассказала Кэссидей.

Автор: Mercury Press & Media
  Одновременно женщина держит до 10 котов
Одновременно женщина держит до 10 котов

Заботиться о старых котах Лауру вдохновил кот Томас. Врачи убеждали, что его многочисленные заболевания не дадут ему дожить нескольких месяцев до 27-летия. С уходом женщины четвероногий прожил еще полтора года. Однако Коди установил правила для жены - 10 котов в одно время.

Содержать домашних любимцев паре помогают подписчики в социальных сетях.

Животные знают, что такое настоящая дружба и самоотверженная любовь. Они способны на сочувствие и поддержку, умеют сопереживать, хранить верность и прощать. Подборку фотодоказательств наличия у животных способности любить и иметь нежные привязанности, представил портал Bright Side.

Metro
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Дата
18
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