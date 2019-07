Альпинист пытался покорить 300-метровый небоскреб без страховки

В Лондоне очевидцы сняли мужчину, который решил взобраться на небоскреб Шарди без подстраховки.

Еще больше поражает тот факт, что "альпинист" лез по стеклянной внешней стороне здания, которая является самой высокой в ​​Западной Европе. Высота небоскреба Шарди - 310 м, передают "Факты".

На место происшествия вызвали спасателей, которые помогли мужчине попасть внутрь здания.

BREAKING: A man has been spotted climbing to the top of London's Shard this morning. Police say he is now inside and talking to officers. pic.twitter.com/N48TeXvCHV