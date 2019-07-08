Альпинист пытался покорить 300-метровый небоскреб без страховки

Альпинист без страховки пытался покорить самый высокий небоскреб в Европе. Фото: Факты.

В Лондоне очевидцы сняли мужчину, который решил взобраться на небоскреб Шарди без подстраховки.

Еще больше поражает тот факт, что "альпинист" лез по стеклянной внешней стороне здания, которая является самой высокой в ​​Западной Европе. Высота небоскреба Шарди - 310 м, передают "Факты".

На место происшествия вызвали спасателей, которые помогли мужчине попасть внутрь здания.

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BREAKING: A man has been spotted climbing to the top of London's Shard this morning. Police say he is now inside and talking to officers. pic.twitter.com/N48TeXvCHV — talkRADIO (@talkRADIO) 8 липня 2019 р.

Someone is climbing up The Shard!!! 🤯 pic.twitter.com/4yWG0CZ6Rt — David Kevin Williams (@DaveKWilliams) 8 липня 2019 р.

После разговора с полицией мужчины не стали арестовывать.

Альберто Тальяти, программист из итальянского Милана, прыгнул с горы Эйгер в Швейцарии в крылатом костюме и снял трюк на камеру. Костюм сконструирован так, что при полете воздух наполняет ткань между ногами, руками и телом пилота. Заполненные воздухом детали выполняют роль крыльев и дают возможность управлять полетом.