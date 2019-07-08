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понедельник, 08 июля 2019 17:41

Альпинист пытался покорить 300-метровый небоскреб без страховки

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Альпинист пытался покорить 300-метровый небоскреб без страховки
Альпинист без страховки пытался покорить самый высокий небоскреб в Европе. Фото: Факты.

В Лондоне очевидцы сняли мужчину, который решил взобраться на небоскреб Шарди без подстраховки.

Еще больше поражает тот факт, что "альпинист" лез по стеклянной внешней стороне здания, которая является самой высокой в ​​Западной Европе. Высота небоскреба Шарди - 310 м, передают "Факты".

На место происшествия вызвали спасателей, которые помогли мужчине попасть внутрь здания.

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После разговора с полицией мужчины не стали арестовывать.

Альберто Тальяти, программист из итальянского Милана, прыгнул с горы Эйгер в Швейцарии в крылатом костюме и снял трюк на камеру. Костюм сконструирован так, что при полете воздух наполняет ткань между ногами, руками и телом пилота. Заполненные воздухом детали выполняют роль крыльев и дают возможность управлять полетом.

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