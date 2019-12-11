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четверг, 12 декабря 2019 02:24

93-летняя бабушка с внуком удивляют забавными образами
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93-летняя бабушка устраивает пародийные фотосессии с внуком.
Фото: https://www.instagram.com/smoothsmith8/
93-летняя бабушка устраивает пародийные фотосессии с внуком.
93-летняя бабушка устраивает пародийные фотосессии с внуком.
93-летняя бабушка устраивает пародийные фотосессии с внуком.
93-летняя бабушка устраивает пародийные фотосессии с внуком.

93-летняя Паулина Кана с 27-летним внуком Россом Смиттом из Огайо, США, устраивают пародийные фотосессии.

Свои фото- и видеоработы выкладывают в соцсетях, чем и поражают публику, сообщает boredpanda.com.

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Обычно дружба возникает между сверстниками за пределами семей. Именно поэтому дуэт бабушки и внука является таким особенным. Все началось 6 лет назад во время пребывания Росса в колледже. Мужчина начал снимать комедийные видео и выкладывать их на платформе Vine. В одном из видео показал, как бабушка блокирует его во время игры в баскетбол. Видео развирусилось в интернете. Росс увидел в своей крутой бабушки потенциал и сделал ее напарницей в создании видео и фото.

Домашние животные влюбляют в себя своей непосредственностью и чудаковатыми привычками, способностью искренне любить и хранить преданность. Жизнь людей они наполняют яркими, живыми эмоциями. В самый мрачный день умеют развеять печаль — когда проявлениями безусловной любви, а когда и потешными выходками.

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