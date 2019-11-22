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пятница, 22 ноября 2019 23:28

Поймали с поличным: показали смешные фото животных-разбойников
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Оставаясь без присмотра, эти хулиганы могут выходить из-под контроля.
Фото: brightside.me
Оставаясь без присмотра, эти хулиганы могут выходить из-под контроля.
Оставаясь без присмотра, эти хулиганы могут выходить из-под контроля.
Оставаясь без присмотра, эти хулиганы могут выходить из-под контроля.
Оставаясь без присмотра, эти хулиганы могут выходить из-под контроля.

Домашние животные влюбляют в себя своей непосредственностью и чудаковатыми привычками, способностью искренне любить и хранить преданность. Жизнь людей они наполняют яркими, живыми эмоциями. В самый мрачный день умеют развеять печаль — когда проявлениями безусловной любви, а когда и потешными выходками.

Способы развлечься так, чтобы скучно не было ни им, ни хозяевам, животные находят без проблем. Посвященную четырехлапым затейникам фотоподборку представил портал Bright Side.

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Пес по кличке Арчи играл зажигалкой и устроил пожар на миллион. Инцидент зафиксировала камера наблюдения. После выходки любимца хозяйка переименовала посвященный ему аккаунт в Instagram на "Арчи-поджигатель".

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