Поймали с поличным: показали смешные фото животных-разбойников

Фото: brightside.me

Домашние животные влюбляют в себя своей непосредственностью и чудаковатыми привычками, способностью искренне любить и хранить преданность. Жизнь людей они наполняют яркими, живыми эмоциями. В самый мрачный день умеют развеять печаль — когда проявлениями безусловной любви, а когда и потешными выходками.

Способы развлечься так, чтобы скучно не было ни им, ни хозяевам, животные находят без проблем. Посвященную четырехлапым затейникам фотоподборку представил портал Bright Side.

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Пес по кличке Арчи играл зажигалкой и устроил пожар на миллион. Инцидент зафиксировала камера наблюдения. После выходки любимца хозяйка переименовала посвященный ему аккаунт в Instagram на "Арчи-поджигатель".