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суббота, 21 июля 2018 12:46

9 минут без воздуха: украинец установил рекорд под водой

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9 минут без воздуха: украинец установил рекорд под водой
Украинский фридайвер установил мировой рекорд. Фото: Deeper

Фридайвер с Украины Александр Бубенчиков установил новый рекорд и стал чемпионом мира.

Мужчина проплыл без воздуха расстояние в три футбольных поля (289 м.) за 9 минут, рассказывает в сюжете ТСН.

На счету украинца 30 национальных рекордов. По образованию Бубенчиков физик, ранее работал начальником отдела продаж. Однако, сейчас половину года фридайвер проводит в поисках мест, где интересно нырять.

"Просто интересно открыть глаза и посмотреть, как лучи солнца играют на поверхности воды, какие рыбы вокруг, кораллы", - рассказал Бубенчикова.

По его словам, на украинской глубине обычно темно. Для ныряния подходит Светловский карьер в Житомирской глубиной в 100 метров. Бубенчики отметил, что ему удавалось погружаться на 95 метров. При этом фридайвер говорит, что в глубинных ныряния надо рассчитывать силы, чтобы вернуться на поверхность.

В Украине фридайвинг не слишком популярен, поэтому Александр всеми силами пытается это исправить - даже открыл школу. Ее ученики следят за успехами тренера и улучшают собственные достижения - у кого 4, а у кого 7 минут под водой на задержке дыхания. Мастер объясняет, что для погружений нужны занятия по технике дыхания и использования кислорода, а также работа над объемом собственных легких - например, его достигают 9 литров.

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"Можно плыть быстро, но скорее потратить запас кислорода. Поэтому очень важно выбирать оптимальный темп ", - добавил Бубенчиков.

Фридайвер также рассказал, что техники дыхания помогают ему в повседневной жизни, например, не нервничать за рулем автомобиля, а держать ровное и спокойное дыхание.

"Перед тем, как научиться правильно не дышать, нужно научиться правильно дышать. Начинаешь с живота, грудь, плечи", - говорит драйвер.

Украинский чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик на пресс-конференции прокомментировал грядущий бой против Мурата Гассиева в России. Бой Усика и Гассиев состоится в Москве 21 июля.

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